Talento aragonés en vivo con In Materia, Srta. Pepis y Puritani

El programa ‘Comunidad sonora’, de Alberto Guardiola, llegó recientemente a Aragón TV, avalado por una larga trayectoria en la radio autonómica. En esta nueva etapa se apuesta por grabar directos de aragoneses; el turno le llega este sábado por la noche noche a In Materia, banda avezada en las lides escénicas que ha conseguido un sonido muy personal dentro del rock. Son todo sutileza (y furia, cuando se tercia, a lo Radiohead) cuando se trata de sacar nuevos registros a instrumentos tradicionales, amén de romper esquemas por el camino. Este viernes por la noche, en La Casa del Loco (Mayor, 10, 21.30) estrenan temas. Otros que acumulan una buena trayectoria son Srta. Pepis, proyecto que naciera en 1996 como Soul Kitchen. Este sábado traen al directo su cuarto álbum, ‘Suéltame’; siguen la estela que abriese en su día Burning, con matices de Los Enemigos y 091. El recital comienza a las 22.00 en Las Armas, con entradas a 10 euros en Linacero, Musicopolix y Rock & Blues, y 12 en taquilla).

En la Azotea de las Estrellas del museo Pablo Serrano, que programa Aragón Musical, el turno es para Sergio Ortas ‘Puritani’, poeta, cantor y chef en El Festín de Babel; cocina canciones intemporales que exploran los recodos de la rima y sacan a la luz las sombras del alma. Este sábado (12.00) actuará a la hora del vermú con música en vivo, consumición y tapa por 9 euros.

LHR: música y charla

También a las 12.00, en Marengo Deli (Francisco Vitoria, 5, entrada libre), se celebrará un ‘Cinzano entre amigos’ con Pau y Jorge, de La Habitación Roja, que hablarán un poco del grupo y sus carreras, amén de tocar temas en acústico.

En la Lata de Bombillas (Espoz y Mina, 17, 13.00), entrada libre) presenta su disco ‘Natural causas’ el bardo psicodélico californiano Anton Barbeau, que ha grabado con el sello zaragozano You Are The Cosmos, en cartel compartido con el madrileño Javier Polo. Los Zigarros y Las Gafas de Mike estarán en el pabellón viejo de La Muela (5 euros, 23.00) y el combo Decarneyhueso, que lidera el actor y cantante zaragozano Jorge Usón, actuará en el Principal desde las 20.30, con su exploración de la música de raíz latinoamericana como bandera en el concierto ‘Puse mi patria en el vuelo’.