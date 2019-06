Doom Eternal

La saga 'Doom' - mítico videojuego de los años 90- revivió en 2016 con una entrega que no solo actualizaba los gráficos, si no que reconvertía la franquicia en un título de frenético terror cargado de acción que hizo las delicias de los amantes del género shooter.



'Doom Eternal' continúa el camino iniciado hace 3 años con un juego más gore, con más enemigos y en el que el combate cuerpo a cuerpo con nuevo armamento para las distancias cortas cobra protagonismo. Torreta lanza fuego, estaca afilada y sierra mecánica mediante, el jugador deberá abrirse camino entre demonios, de la manera más endemoniada posible.



Para potenciar ese combate cercano se ha recuperado también la súper escopeta, un arma letal que no solo se puede usar contra los enemigos sino también para impulsarnos.



Se espera que 'Doom Eternal' esté disponible el 22 de noviembre de 2019.