'Men in Black: International': ¿será el peor estreno de la franquicia?

Desde hace siete años, todo parece estar en calma en la Tierra, donde no existe ningún conflicto con los alienígenas gracias al trabajo de Tommy Lee Jones (Agente K) y Will Smith (Agente J), más conocidos como 'Los hombres de negro'. Sin embargo, parece que, de nuevo, algo está alterando la vida de los humanos. Los 'Men in Black' regresan en su versión más 'International', la cuarta entrega de la franquicia que, esta vez, estará protagonizada por Tessa Thompson (Agente M) y Chris Hemsworth) (Agent H). Serán ellos los que ahora deban hacer frente a la nueva amenaza que se encuentra más próxima de lo que creen: está dentro de su propia organización.

El 14 de junio llega una nueva aventura de la franquicia que vio la luz hace 22 años, en 1997, y para cuyas secuelas habría que esperar hasta 2002 y 2012. Estas tres películas han convertido a 'Men in Black' en un título de referencia del cine de serie-B y ciencia ficción. Así lo avalaron las críticas y las cifras de recaudación que les llevaron a destronar a 'Los Vengadores'. Por ello, no hay nada que lleve a pensar que la cuarta entrega no cumplirá las cifras del resto de la saga y, sin embargo, todo parece indicar lo contrario. Las primeras estimaciones auguran que 'Men in Black: International', dirigida por Felix Gary Gray, podría ser el peor estreno de la franquicia con la recaudación más baja en taquilla: podría debutar con 40 millones, frente al mínimo de 50 con el que se estrenaron las anteriores.

Además, las primeras críticas no son del todo favorecedoras, aunque son más optimistas que las de otras dos recientes secuelas: 'X-Men: Fénix Oscura' y 'Hellboy'. En Rotten Tomatoes, que se ha convertido en un portal de referencia para la producción cinematográfica, la película solo ha obtenido un 33% de críticas positivas. Su fallido intento de evocar al filme original es una de las opiniones más reiteradas sobre este título.

¿Qué tiene de bueno?

Pese a las malas críticas, muchos alaban la química entre los actores protagonistas, condición que, sin duda, mantiene la atención en el argumento de la película. Además, muchos han resaltado la gran interpretación de Tessa Thompson y el acierto de los momentos cómicos que tiene el filme.

- La película se puede ver en los cines

