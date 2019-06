Rosalía quiso cobrarle a Madonna una gran cantidad de dinero por cantar en su cumpleaños

Madonna saca este viernes su decimocuarto disco de la carrera, 'Madame X', y por ello ha concedido varias entrevistas. En una de ellas ha hablado sobre Rosalía.

La reina del pop cuenta que conoció a la catalana hace más de un año, cuando no era tan reconocida. "En ese momento, pensaba que yo era la única persona que la conocía (fuera de España) y me dije: "Oh, descubrí a alguien que nadie conoce". A Madonna le gustaba su estilo e hizo "todo lo posible" para que Rosalía fuera a Marruecos y actuará en su cumpleaños.

NOTICIAS RELACIONADAS Rosalía arrasa en Barcelona

"La admiro porque en un mundo repleto de estrellas de pop que suenan igual y que tienen el mismo aspecto, ella es realmente única y fiel a sí misma", explica Madonna cuando le preguntá el diario El Mundo qué opina sobre la joven.

Rosalía, en el Primavera Sound. Efe

Pero la cosa se torció: "Cuando empezamos a hablar se trataba de una transacción simple y lo único que necesitaba era a su guitarrista y a algunos palmeros; iban a compartir habitaciones porque nos alojábamos en un hotel muy pequeño". Hasta que comenzó a sumarse más gente. "Apareció un mánager, y luego un agente, y entonces ya había cinco personas de por medio y querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero, y luego eran 36 personas y yo estaba como "espera, espera, ¿qué?", explica Madonna.

Pero la estadounidense se quedó asombrada y sin noticias de Rosalía, hasta que hace un tiempo saltara a la fama "y de repente se convirtió en una gran estrella", asevera la cantante.

No es la primera vez que se habla del alto caché de la joven Rosalía. Hace unos meses salió a la luz que pedía 500.000 euros por una actuación en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, cifra que generó polémica en la ciudad ya que además la cantante negó tener ese caché.