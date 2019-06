Puede que el lector no lo sepa, ya que no ha salido en los informativos, no llena páginas en la prensa y solo algunos medios digitales se han hecho eco, pero hay en marcha una guerra mundial. Las buenas noticias son que, al menos por el momento, no ha habido derramamiento de sangre y que España la está ganando. Lo malo es que al mismo tiempo se ha desatado una guerra civil en nuestro país, en la que La Rioja ha arrasado, y otra por barrios en Zaragoza, en la que el Actur ha conquistado la Almozara, Torrero acaba de tomar Casablanca y Valdespartera se está haciendo con el sur.

Pero no se alarmen, todas estas contiendas son virtuales. Están teniendo lugar en Twitter y el resultado de los enfrentamientos no depende del tamaño del ejército español, la torpeza de los soldados aragoneses o la estrategia de los encargados de dirigir las tropas en Torrero. Ni siquiera son los 'retuits' o los 'likes' los que marcan el devenir de la contienda, los usuarios de la red social son meros espectadores de un espectáculo bélico basado únicamente en el azar.

La guerra empezó a nivel mundial cuando -según publica Verne-, Michael O., un italiano de 30 años aficionado a la geografía y la historia, decidió crear un perfil automatizado (o bot) en Twitter que simulaba un conflicto a escala mundial, en el que unos países conquistaban a otros hasta que solo quedara uno. A día de hoy tiene más de 175.000 seguidores y más de 1.200 tuits con conquistas, reconquistas y declaraciones de independencia.

En España el fenómeno se ha popularizado mucho -algo tendrá que ver que nuestro país esté ganando la guerra- y, como no podía ser de otra manera ha sido alimento perfecto para cientos de memes en pleno periodo electoral, en el que el nacionalismo se ha visto exacerbado entre partidos políticos y votantes. En estos momentos medio mundo ha sido conquistado y España se bate el cobre con El Salvador y Camboya como principales contendientes por la hegemonía mundial.

Visto el éxito cosechado en nuestro país, su creador decidió abrir una cuenta específica sobre una hipotética guerra civil en España. GuerraCivilBot 2020 tiene incluso más seguidores que su precursor mundial, superando los 203.000 con tan solo 192 tuits publicados.

En esta peculiar guerra sin disparos pero con mucho pique entre tuiteros, La Rioja avanzó imparable a la conquista de la península, aunque Santa Cruz de Tenerife dominaba el sur de España con Córdoba aguantando el envite tras la toma de Alicante. Pero fueron los riojanos quienes ganaron finalmente este lunes (mayo de 2024 en el tiempo ficticio de Guerra Civil Bot) la contienda, conquistando la península y las islas. El fin de la guerra fue celebrado en Twitter por miles de usuarios que dejaron más de 1900 comentarios a la noticia de la victoria riojana anunciada, como no podía ser de otra manera, en forma de tuit.

Primera semana de mayo, año 2024, La Rioja ha conquistado la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife ha sido derrotada.

La Rioja has conquered the world.#LaRioja #SantaCruzdeTenerife pic.twitter.com/E5nI0rJf96 — GuerraCivilBot 2020 (@guerracivilbot) 10 de junio de 2019

Cómo funciona esta guerra imparable

El funcionamiento de estos bots de guerra es sencillo y completamente aleatorio, aunque aquellos territorios que han logrado conquistar más países tienen una clara ventaja para seguir ganando posiciones y alzarse con la victoria final.

Funciona de la siguiente manera: el sistema elige un territorio al azar y si ese territorio pertenece al país que le corresponde, ese país conquista el territorio más cercano según el centro geográfico de ambos territorios. Si hay varios territorios igualmente cercanos se escoge uno de manera aleatoria. También existe una posibilidad de que si ese país ha sido conquistado previamente gane su independencia.

Es decir, si el sistema elige Zaragoza y la capital aragonesa no ha sido previamente conquistada por otra provincia, conquistará el territorio más cercano que podría ser por ejemplo Teruel; pero si Zaragoza hubiera sido conquistada previamente por Huesca, Teruel y Zaragoza pasarían a ser de Huesca.

Zaragoza y la guerra por barrios

En Twitter también hay una cuenta dedicada a una guerra virtual entre los barrios de Zaragoza, aunque se ignora quién es su creador y si utiliza el mismo sistema aleatorio de WorldWarBot y GuerraCivilBot. Zaragoza War Bot tiene asimismo menos éxito que sus hermanos mayores, con algo más de 900 seguidores y 30 tuits en el momento en el que se ha escrito este artículo.

Hoy por hoy la cosa está igualada en la guerra maña, quedan siete barrios en la contienda y los que dominan la guerra son El Actur, San José y Valdespartera. En los comentarios a los diferentes tuits se puede ver como el pique entre los diferentes territorios zaragozanos está en auge y existe un debate incluso por el nombre de los diferentes distritos de la ciuadad.