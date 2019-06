Nace Planet Horror, la plataforma de streaming para los amantes del terror

AMC Networks y RedRum, el sello de Wild Duck especializado en el cine fantástico y de terror, lanzan Planet Horror, la primera OTT dedicada al género en España. Un servicio que contempla una única modalidad de suscripción, un pago anual de 19,99 euros, y que ya está disponible tanto en versión web (www.planethorror.es) como en dispositivos móviles iOS o Android y que, si se cumplen las previsiones, estará también operativa en smart TV "en pocos meses".

Una nueva plataforma que llega al abrigo del "tremendo éxito" que vive ahora el género después de "años aguantando vicisitudes, aguantando crisis y aguantando desconsideraciones". "El terror ha sido siempre considerado un género menor, cosa que no es. Finalmente se está imponiendo entre el público y se consume con normalidad", afirmó Ángel Sala, director del Festival Internacional de Cine de Sitges que ejerció de maestro de ceremonias en la puesta de largo de Planet Horror en un acto celebrado en Madrid en el que estuvo acompañado de David Fernández, responsable de Wild Duck, matriz de RedRum, y de Manuel Balsera, director general de AMC Networks International Southern Europe.

Y, a medida que el cine de terror va rompiendo "barreras" y deja de ser un "nicho" para ser "algo que se consume con normalidad" y crece su presencia tanto en los cines como en los hogares, también lo hace, destaca Sala, "el interés por el pasado y la visión retrospectiva" del género. Y a esa demanda, al afán por "recuperar películas del género que se consideraban perdidas" y de ofrecer títulos nuevos pero de muy difícil acceso más allá de los festivales dedicados al género, viene a responder Planet Horror.

Una nueva plataforma que, según destacó Balsera, para su grupo supone también una gran "aventura" ya que se trata de su primera iniciativa dirigida al consumo directo del espectador: "Y es una aventura no solo porque sea nuestra primera iniciativa dentro del OTT, sino que también va a contar con elementos claramente diferentes a otro tipo de plataformas que hay en este mundo".

"Con Planet Horror pretendemos cambiar la manera en la que vamos a mostrar el contenido e incluso en la que lo vamos a cobrar. Va a ser algo realmente económico", subrayó Balsera antes de insistir en el pago único anual de 19,99 euros que da acceso a todos los contenidos de la plataforma en una única pantalla por suscripción.

Un estreno todos los jueves

Todos los títulos en Planet Horror están disponibles tanto en VOSE como en su versión doblada al castellano. El catálogo de la plataforma se irá nutriendo cada semana con nuevos estrenos que se distinguirán por su valor dentro del género, con una gran selección de títulos exclusivos como 'Al interior', 'A Horrible Way To Die', 'Goodnight Mommy', 'ABCs of Death' o la trilogía 'The Human Centipede'.

Este estreno semanal tendrá lugar la noche de los jueves y que llegará acompañado de "grandes eventos" que pretenden convertir 'Planet Horror' en una experiencia "totalmente diferente" a la que ofrecen otras plataformas y "hacer comunidad" para cohesionar a todos sus suscriptores entorno a su gran pasión común: el terror. El objetivo es crear una comunidad online singular donde poder recomendar e interactuar con otros fans a través de los perfiles de Facebook e Instagram del servicio.

"Ayer mismo Steven Spielberg anunciaba que iba a hacer una serie de terror, precisamente, y que además iba a estrenar por las noches... lo cual me ha llevado a pensar que nos ha copiado algunas cosas. Pero lo cierto es que queremos hacer las cosas de forma diferente y queremos escuchar al público", afirmó el director de AMC Networks que no descartó la incursión en un futuro de series dentro del catálogo de la plataforma.

Catálogo muy especializado y accesible

En todo caso, señala el responsable de AMC Networks, su objetivo no es engordar el catálogo a toda costa para que luego "sea imposible manejarlo", sino que una de sus premisas básicas que los suscriptores lo tengan "muy fácil", a la hora de encontrar lo que desean ver. "Una de nuestras obsesiones es que tiene que ser extraordinariamente sencillo encontrar algo que quieras ver, porque muchas de las plataformas tienen un catálogo que se ha vuelto inmanejable", insistió.

Un catálogo que se abastecerá de películas recientes galardonadas en los mejores festivales especializados del mundo como el Festival de Sitges, Nocturna Madrid, Fancine Málaga, la Semana del Terror de Donostia, Fantasporto, el NYC Horror Film Festival o SXSW; películas dirigidas por cineastas imprescindibles del género como John Landis, Nacho Vigalondo, Nicolas Pesce, Alexandre Bustillo, Julien Maury, Tomás Alfredson, Charles Band, Tobe Hooper o Tom Six; y de verdaderos clásicos de culto e iconos del género como 'La noche de los muertos vivientes', 'El péndulo de la muerte', 'El foso y el péndulo', 'La mansión de los horrores' o la saga 'Puppet Master'.

"Con esta plataforma única, los amantes del género podrán llevar el universo fantástico y del terror en el bolsillo; una comunidad donde sentirse en casa y disfrutar de títulos inéditos y alternativos que sólo podrán encontrar en un planeta tan perturbador como Planet Horror", señaló David Fernández que aseguró que Planet Horror "es ese compañero de viaje que estábamos esperando los amantes del género con un cine diferente". "Es feroz y perturbador", sentenció a la hora de definir el conjunto de obras que los seguidores del terror van a encontrar en Planet Horror.