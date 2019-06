Más allá de 'El cuento de la criada': series de y con mujeres que merece la pena ver

Si te las perdiste...

Además de estas series que acaban de estrenarse o están a punto, las plataformas 'on line' ofrecen en su catálogo algunas series femininas y/o feministas que merecen la pena ser recuperadas. A Michelle Dockery la situamos en Downton Abbey, pero merece la pena disfrutar de ella en 'Godless' (Netflix), una interesante miniserie de vaqueros en las que la actriz interpreta a una mujer (literalmente) de armas tomar. Ojo también a Dockery en 'Buena conducta' (TNT), donde interpreta a una timadora que lleva por la calle de la amargura nada menos que a un asesino a sueldo interpretado por Juan Diego Botto. No llevan pistolas, pero ni falta que les hace a las protagonistas de 'The Good Fight' (Movistar Series). La etiqueta de serie de abogados se le queda muy pequeña a esta producción del matrimonio King que disecciona con precisión quirúrgica y grandes dosis de vitriolo los males de la sociedad estadounidense sin temor al posicionamientos ideológico. En el capítulo de superheroínas, no podemos obviar a la pionera 'Xena, la princesa guerrera' o 'Jessica Jones'. En el género policial, es pecado haberse perdido a Sarah Lancashire en 'Happy Valley' o a Nicola Walker en 'Unforgotten'. Sin dejar el Reino Unido, otra imperdible es 'Doctora Foster' que no es una de médicos, sino de venganzas. Suranne Jones interpreta a una médica bien posicionada cuya vida se vienen abajo al descubrir ciertas cosas sobre su marido.