Nuestra fraseología popular aragonesa

La fraseología, o modismos idiomáticos, tiene especial importancia en todas las lenguas, especialmente en los niveles B1 y B2, cuando tratamos de hablarlas con la expresividad y riqueza de los hablantes nativos. La fraseología se diferencia de los refranes en que estos reflejan sentencias u observaciones de la realidad, mientras que la fraseología traduce construcciones del idioma aportando elementos adicionales que configuran frases con un significado específico.

Precisamente estas construcciones no se pueden traducir y cada lengua tiene diferentes formas de crear estos modismos, según su cultura, sus características lingüísticas o la idiosincrasia de los hablantes. Por ejemplo, en aragonés, donde ha tenido un peso importante la cultura ganadera, el clima y el medio rural, nos encontraremos expresiones que han nacido en este contexto. A continuación, os dejamos unas cuantas. En aragonés, tenemos miles y en niveles avanzados de lengua deberemos hacer un esfuerzo por conocerlas y usarlas.

Veamos algunos ejemplos

A o desgraciau, fierro y clau. A perro flaco todo son pulgas.

Escarmentar en cabeza d’otri. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.

Os tozals no s’achuntan, pero as personas sí. Hay que tener amigos hasta en el infierno.

A camino largo, paso curto. Vísteme despacio que tengo prisa.

Cada puchero a suya cobertera, de fierro u de madera. Cada oveja con su pareja.

Estar pa rancar guixas. Quedarse para vestir santos.

Per cuca u per can no ye mal un tocho a la man. Persona prevenida vale por dos.

S’han chuntau fierro con ferrinchón. Se junta el hambre con las ganas de comer.

Entre chuflos y chufletz. Entre pitos y flautas.

Tener mal orache. Levantarse con el pie izquierdo.

Dirección: Heraldo Escolar y Estudio de Filología Aragonesa. Coordinación: Fernando Romanos, profesor de secundaria y de la Universidad de Zaragoza. Colaboración: Chabier Tierz, profesor de Aragonés en Nogará y OLA Huesca