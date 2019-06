Sophie Turner "Antes de rodar mi próxima película entraré en una academia de policía"

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de este guión?

Me siento muy orgullosa de interpretar mi personaje porque habla de las enfermedades mentales. Es liberador crear un papel como este, no me canso de decirlo. Es una de esas películas fantásticas, de superhéroes, pero nuestro objetivo principal era conseguir que se sintiera real. Vemos a la familia de los superhéroes perdiendo el control y Jean Grey lucha contra sí misma, con la gente que la rodea y no la entiende. Ella descubre lo que es sentirse sola y aislada cuando la gente en quien confía le da la espalda.

Es una película relevante.

Sí. Creo que cada vez es más patente que muchas personas sufren enfermedades mentales. Hasta ahora no se hablaba con la libertad suficiente sobre este tema. Yo soy una gran defensora de hablar de las enfermedades mentales porque lo he vivido de cerca. Espero que al ver la película haya gente que tome la iniciativa de hablar, de despojarse de sus miedos y buscar ayuda. Esa siempre es mi meta cuando se trata de estos temas.

Se ha convertido en una de las actrices más populares gracias a ‘Juego de tronos’.

Claro. De hecho, en la calle me llaman por mi nombre en la serie. Es curioso, cuando yo empecé en el cine y la televisión tenía 13 años. Al mismo tiempo que crecía mi personaje lo hacía yo dentro de esta profesión. He vivido muchos cambios y no he sentido la diferencia entre mi vida anterior y la de ahora.

¿Quiere decir que se ha acostumbrado a la fama?

He tenido que crecer con ella, forma parte de mi vida.

No tiene intención de ir a la universidad.

Ahora no. Tal vez lo haga en el futuro, aunque lo que pienso hacer es estudiar para ingresar en la academia de policía.

¿Está bromeando?

No. Es algo que me gustaría hacer. Me gusta estudiar la psicología de cada historia que interpreto. Soy curiosa y siempre me ha parecido un gran trabajo ser policía. Antes de empezar a rodar mi próxima película entraré en una academia de policía.

Se identifica con el personaje de Jean Grey.

Sí. Para los amantes del género, Jean puede ser una mujer fuerte, pero en este filme vamos a ver una historia más profunda, más oscura y nos enfrentamos a una visión de ella muy debilitada.

Hablemos de las enfermedades mentales. ¿Investigó sobre ellas?

Mucho. Antes de rodar estuvimos hablando de las posibles ideas, porque su poder puede entenderse como una enfermedad mental. Ella comparte su mente igual que ocurre en la esquizofrenia o en los trastornos de identidad disociativos. El director me daba una carpeta llena de papeles que yo debía leer para entender la situación de mi personaje. Es lo que pasa con las películas de ‘X-Men’, tratan de problemas genuinos. En mi familia hay un historial de problemas de salud mental, y la cinta los trata quitando el estigma. Habrá muchos fanáticos complacidos de saber que será abordado y discutido de una forma delicada.

¿Es cierto que para prepararse vivió con auriculares donde escuchaba varias conversaciones al mismo tiempo?

Sí. Fue una manera de vivir como mi personaje con voces en su mente, una preparación complicada que me ayudó a vivir las alucinaciones auditivas. Realmente me ayudó a situarme en su estado mental. Luego estuvimos ensayando durante tres meses, página por página, fue un proceso largo que, sin embargo, creo que dio buenos frutos. Es muy emocionante saber que estoy trabajando en algo que ha superado cada una de las expectativas.