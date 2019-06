Una joven oscense, elegida para competir con sus diseños de moda en EE. UU.

La moda mueve mundo, y si no que se lo digan a la oscense Nuria Torrelles, que con sus 21 años ha sido una de los 50 elegidos para presentar sus diseños de moda en el concurso internacional 'The Art of Fashion Competition 2019', y para ello viajará en diciembre hasta San Francisco, Estados Unidos. Lo hará con la escuela de Diseño de La Rioja, donde estudia una Enseñanza Superior de Diseño de Moda en Logroño, pero que cuando no tiene clase no duda en escaparse para Huesca. "Ha sido toda una suerte llegar hasta aquí, ya que en total se presentaban 300 estudiantes de 31 universidades de 17 países de todo el mundo", manifiesta con orgullo la joven.

Cada año el concurso se basa en una temática diferente. La verticalidad ha sido la de este 2019. "A partir del tema desarrollas tu propio concepto y sacas una colección de moda artística, esto es lo que mandas para que te califiquen". Una calificación en la que, según asegura la oscense, el jurado tiene muy en cuenta la creatividad, conceptos que se salgan de lo normal y la estética. Nuria ha tenido la suerte de ser una de las 50 mejores calificadas, pero esto no acaba aquí, pues ahora le toca estar preparada para confeccionar aquellos diseños que presentó cuando en su cabeza rondaba el sueño de ser seleccionada. Tiene el verano por delante para ponerse manos a la obra y enviar los looks en octubre, unos diseños que desfilarán en diciembre, donde solo quedarán tres diseñadores finalistas.

La vida y la muerte. Estos son los conceptos en los que esta futura diseñadora se ha centrado para su colección. "Es algo un poco complejo. Quiero representar que todo nace y crece pero en un momento determinado vuelve a caer, muere y vuelve a la tierra". Su colección serán tres looks femeninos, que se basan sobre todo en vestidos, algunos de ellos con chaqueta. "Es una colección muy voluminosa, tejidos muy orgánicos, como lienzo o crepé y tratados con técnicas manuales", así describe sus diseños que, asegura, es algo difícil de explicar pero que básicamente son prendas amplias con varias capas solapadas y con formas diagonales para representar la caída.

Un planning de las ilustraciones de Nuria. N.T

Su futuro profesional como diseñadora ya está cerca y a solo un año de acabar, las ideas en la cabeza de Nuria ya deambulan. "El mundo de la moda siempre me ha parecido fascinante, cuando iba a un museo me encantaba ver las prendas de ropa del siglo XVIII y XX. La ilustración de moda siempre me ha gustado muchísimo", manifiesta la joven a la par que reconoce que las oportunidades en España para diseñadores jóvenes son difíciles. Estar en el equipo de diseño de una gran empresa y dar el salto de Huesca o Logroño a Francia sería una gran opción para ella, aunque todo se queda en manos de las oportunidades que le vayan surgiendo y del camino que, poco a poco, va labrando.