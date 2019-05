El rodaje de 'Las niñas' empezará el 8 de julio

"Estoy feliz, animada, llena de ilusiones. Tengo un equipo estupendo a mi lado, me siento muy arropada y creo que ya estoy preparada para dirigir mi primer largometraje. El rodaje de ‘Las niñas’ empezará en Zaragoza el 8 de julio y será, ante todo, una película sobre la pubertad y sobre las primeras veces, que transcurre en 1992", dice Pilar Palomero (Zaragoza, 1980).

Estos días, apurada, con el estrés de los penúltimos detalles, entra y sale de reuniones y de conversaciones: el arranque está a vuelta de la esquina. ‘Las niñas’ cuenta con un presupuesto de un millón de euros: tiene el apoyo de RTVE y de Televisión Autonómica de Aragón, CARTV, que colabora con 50.000 en concepto de derechos de emisión. Y la producción la asumen Inicia Films y BTeam Pictures.

"He venido a este oficio para quedarme. Esta es una gran oportunidad y me enfrento a este reto con entusiasmo, respeto y responsabilidad. Llevo mucho tiempo dándole vueltas al guión, que ha crecido en diferentes direcciones. Los guiones se enriquecen en el diálogo con asesores, con otros guionistas, con productores. Casi nunca están acabados del todo hasta que se inicia el rodaje", señala.

Por concretar algunos nombres con los que ha trabajado en diversos matices, Pilar Palomero cita a Ana Sanz Magallón, Miguel Machalski y Daniel Gascón, pero también a productores como Valeri Delpierre, de Inicia Films (la productora de ‘Verano de 1993’ que ampara su proyecto) y Alex Lafuente. Insiste: "Los guiones se cuecen a fuego lento. Los asesores y lectores son claves. El guión ha ido cambiando: al principio estaba muy inspirado en una chica como yo, pero poco ha sido sufriendo cambios, y Celia, la protagonista, tiene cosas que yo he vivido pero ya no soy yo".

La preadolescencia en 1992

Pilar Palomero dice que ‘Las niñas’ propone una especie de viaje a la pubertad de una joven de 11 años. "España parecía un país moderno y abierto, pero también vivía sus contradicciones. En el fondo, había algo limitado y pequeño. Esta es una película sobre las sensaciones y emociones propias de una niña, que tiene algunas fricciones con los adultos, sobre todo con su madre, y con el medio social". Sostiene Pilar Palomero que su personaje central desarrolla diversos estímulos, que recibe mensajes un tanto equívocos, y que vive su aventura particular. "Quiero hacer una película delicada, trabajada en todos sus detalles, lo más fresca posible y dotada de gran ternura. Esto para mí es clave: la ternura. Los sentimientos. En el fondo, la película es un drama, pero estará salpicado de ráfagas de humor. Esa es mi intención", dice.

Agrega Pilar Palomero, que ha vivido, estudiado y trabajado en Film Factory de Sarajevo (Bosnia) y en Barcelona en los últimos años: "En ‘Las niñas’ se habla de la vida del colegio, un colegio de monjas, donde también hay profesoras seglares, y de la casa de una preadolescente que apenas había salido de su entorno y que había estado sobreprotegida. Aquí, más que descubrir el amor o el sexo, descubre las reglas de la vida, los ambientes, la relación con las amigas y cómo se interactúa con los adultos. Es capital la relación de encuentros y desencuentros con su madre, viuda".

Zaragoza: personaje y espacio

El rodaje, salvo un par de días en Lérida, transcurrirá por entero en Zaragoza, entre el barrio de Torrero, el paseo de Ruiseñores y el Parque José Antonio Labordeta. "El castin lo hemos hecho en Zaragoza y hemos seleccionado a niñas de aquí. También contaremos con actores, muy conocidos en Aragón, como Mariano Anós y Laura Gómez Lacueva, entre otros. Estamos cerrando el papel de la madre, básico en la película: nos faltan algunos flecos y en este momento no está concretado del todo", dice la autora. "Quiero que Zaragoza, aquella Zaragoza de 1992, tenga un gran protagonismo en la película: quiero que sea un escenario y, en cierto modo, un personaje".

La actriz principal será Andrea Fandos, la joven de 11 años que acaba de ganar el premio Simón a la mejor interpretación por su trabajo en el cortometraje ‘La comulgante’ de Ignacio Lasierra, quien, además, será el ayudante de dirección.

Ya puesta, Pilar Palomero completa el equipo: la dirección de fotografía corre a cargo de la boliviana Daniela Cajías; Mónica Bernuy asumirá la dirección artística; Uriel Wisnia será el director de producción e Inés Laporta la jefa de producción; Arantxa Ezquerro se encargará del vestuario, y Amanda Villavieja será el responsable de sonido. También ha integrado al equipo a otra aragonesa, que reside en París: la fotógrafa Carmen Arbués, que asumirá las faenas de maquillaje y peluquería.

"Me siento muy bien acompañada para hacer una película en la que quiero buscar la autenticidad de las niñas, la espontaneidad. Me gustaría generar un clima de confianza y de sosiego para que viviesen y completasen el guión como si no hubiera una cámara grabando", apunta, y recuerda que se plantea una película, de emociones y de sentimientos.

La voz propia y los maestros

Dice Pilar Palomero que no se plantea una película concreta. "No pienso en ‘Verano de 1993’, aunque nos produzca Inicia Films. Me encantó la película de Carla Simón, claro, ¡a quién le amarga un dulce! Estoy muy agradecida, pero yo también voy a intentar encontrar mi voz, mi discurso. He trabajado mucho todos estos años, en España y fuera de España, y esto es la consumación. Mi deseo es que todo salga bien, porque me gustaría seguir haciendo cine", matiza.

No piensa en ninguna película, no tiene un modelo en la cabeza, pero sí cita tres directores que le marcan y le inspiran: "Diría Luis Buñuel en primer lugar. Me apasiona. El persa Abbas Kiarostami, que es un modelo constante, y también citaría a una mujer: Lucrecia Martel, y su película ‘La ciénaga’ en concreto".

Pilar Palomero lleva más de una década haciendo películas. Es autora de seis cortometrajes: ‘Niño balcón’ (2009), uno de los más galardonados; ‘Chan Chan’ (2012); Noé (2015); ‘La noche de todas las cosas’ (2016);‘Zimsko Sunce’ (2017) y ‘Horta’ (2017), donde por cierto rodó ‘Niño balcón’, otro viaje de atmósfera mágica a las regiones de la niñez.