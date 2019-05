¿Cuánto tiempo debe pasar para que 'spoiler' deje de ser considerado como tal? ¿Un día, una semana, un mes? ¿O debería medirse el tiempo por episodios y temporadas? Sea como sea, si no quieres que te cuelen ninguno, lo mejor es que sepas todos los estrenos que se avecinan este mes. Allá van:

HBO

HBO se ha despedido de una hija predilecta con el final de Juego de Tronos, pero no parece decaer este mes sin ella. Además, este mes vuelve otra serie muy esperada y que no necesita presentación: 'El cuento de la criada' -bendito sea el fruto-, el 6 de junio. Entre los estrenos también cabe destacar 'Doom Patrol', que llegará a la plataforma el 5 de junio, y que reinventa a uno de los grupos de superhéroes más querido de DC, compuesto por Robotman, el Hombre Negaivo, Elasti-Girl y Crazy Jane. También este mes llega 'Jett', aunque la fecha todavía no está clara, la ladrona internacional Daisy "Jett" Kowalski (Carla Gugino) acaba de salir de la cárcel, y ya está siendo obligada de nuevo a hacer lo mismo que la llevó allí por un grupo de delincuentes excéntricos y peligrosos. 'Euphoria' (17 de junio) es otro de los títulos que resaltará en junio, que sigue a un grupo de alumnos de instituto mientras navegan a través de las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad. El reparto lo completan Austin Abrams, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Jacob Elordi, entre otros. La serie está producida por A24 y está basada en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem y Daphna Levin. 'Los Espookys' (15 de junio), creada por Julio Torres y Ana Fabrega, junto con Fred Armisen y Lorne Michaels de "Saturday Night Live", cuenta la historia de grupo de amigos que convierten su amor por el terror en un negocio algo peculiar: asustando a quien lo necesita en un país latinoamericano fantástico donde lo extraño y lo inquietante forman parte de la vida cotidiana. Por último, 'Grand Hotel', ambientada en el último hotel de gestión familiar en la multicultural Miami Beach. El carismático Santiago Mendoza es el dueño del hotel, mientras que su segunda esposa y su hija mayor disfrutan de las mieles del éxito. El personal del hotel, leal a su patrón, componen una versión contemporánea de arriba y abajo. Los adinerados clientes disfrutan del lujo de las instalacions mientras los escándalos, las deudas y los secretos se esconden bajo la imagen perfecta que proyectan al exterior.

Euphoria - 17 de junio

Doom Patrol - 5 de junio

Jett - 15 de junio

Los espookys - 15 de junio

Grand Hotel - 17 de junio

Axios - 3 de junio (T2)

Big Little Lies - 10 de junio (T2)

El jardín de bronce - 10 de junio (T2)

Krypton - 13 de junio (T2)

Pose - 12 de junio (T2)

Claws (T3)

Netflix

Como novedades la plataforma anuncia 'Cleptómanas', una nueva serie original de la plataforma para la que todavía no hay fecha concreta y que cuenta la historia de tres chicas cuyas diferencias sociales y económicas son superadas por una afición en común: robar. la primera temporada de 'Historias de San Francisco' (7 de junio), una historia basada en los libros de Armistead Maupin, que transcurre en San Francisco, el lugar al que vuelve Mary Ann Singleton tras una larga temporada.

Pero sin duda otros regresos también están captando la atención de los suscriptores, entre ellos el de Black Mirror, que cuenta en el elenco con, Miley Cyrus, quien encarnó a Hannah Montana para Disney en un papel que también parece relacionado con el espectáculo pero promete alejarse mucho de aquel personaje infantil que la catapultó a la fama internacional.

Otros estrenos de junio:

Black Mirror - 5 de junio (T5)

Dark - 21 de junio (T2)

Glee - 30 de junio (Todas las temporadas)

Jessica Jones (T3)

Neon Genesis Evangelion - 21 de junio (Todas las temporadas)

Paquita Salas - 28 de junio (T3)

Pose - 4 de abril (T1)

Sucesor designado - 7 de junio (T3)

Movistar

La plataforma apuesta por 'Hierro' (7 de junio), ambientada en la isla canaria que lleva su nombre. Allí una jueza se enfrenta a un caso de homicidio de un joven prometido con la hija de un importante empresario. 'City on a Hill', la serie inspirada en el 'milagro de Boston' y aborda la criminalidad y la justicia en la ciudad, también verá la luz en Movistar este mes, el próximo día 17 de junio.

Otros series que podrán verse en la plataforma

Juego de Tronos

Bajo la superficie

The Fix

Line of Duty

Riviera

The Missing