Hoy es 31 de mayo, mi cumpleaños. Y pocas veces he podido decir que he tenido un regalo más maravilloso. Al fin, tras años de intentos, de síes, de noes, de silencios, de esperas, de idas, pasos adelante, pasos hacia atrás, vueltas y de mucha, infinita paciencia -me doctoro ‘cum laude’, lo aseguro- ahí está. Al fin. Es mi libro.

Ya está editado primorosamente y con cariño. Con él debuto en el sector de los escritores como prosista, como novelista y no como cuentista, que ya lo era. Entro desde la puerta de atrás, de forma discreta y sin ruido, empujada por la modestia, desde la seguridad de que escribir bien no solo es un arte, sino que es muy difícil. Me sonrojo ante la idea de compartir caseta, público o siquiera miradas con gente veterana, consagrada. Maravillosa. Narradores y narradoras de raza.

Y ahí estoy y ahí estará mi libro ocupando su espacio. Después de años es todo un superviviente gracias a servidora, que creí en él y no tiré la toalla. Se ha ganado su derecho a la vida. Ahí estará junto a otros muchos afanes, junto a otras muchas historias con sus propias historias detrás: la que se narra en ellos y la que les hizo vivir, la del escritor que los creó de la nada y que fue quien quiso y se empeñó en que las palabras que iba metiendo en él tomaran un sentido y llegaran a ser un libro en manos de un generoso editor.

Hoy se inaugura la Feria del libro. Y yo, gracias a Marina, me he colado en la gran familia de papel aragonesa. Y soy feliz.

Isabel Soria es documentalista y técnico cultural