Bertín Osborne y sus rancheras llenan este viernes la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

A punto de cumplir 40 años en el mundo de la música, el cantante Bertín Osborne actúa este viernes noche en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza como parte de la gira ‘Yo debí enamorarme de tu madre’. Será a las 21.00. Todas las entradas, cuyo precio estaba entre los 35 y 47 euros, ya están vendidas.

El artista presenta en la capital aragonesa su último disco de rancheras, del mismo título que la gira, y con el que ha cosechado un gran éxito. En él hay temas ya interpretados anteriormente por Osborne, como ‘Abrázame amor’, ‘Maldito amor’, ‘Necesito una amiga’ o ‘Como un vagabundo’, y temas nuevos, como el propio ‘Yo debí enamorarme de tu madre’, de los compositores mexicanos José Alfredo Jiménez y Chucho Rincón. El cantante ha conseguido el disco de oro (20.000 copias vendidas) por este trabajo.

Bertín Osborne actuó enZaragoza por última vez en 2016, cuando presentó su disco ‘Crooner’, en el que, con estilo de cantante de ‘swing’ norteamericano, interpretó clásicos como ‘Fly me to the moon’ o ‘New York, New York’.

Si se ha quedado sin entradas para este concierto, Osborne cuenta con varias fechas posteriores en su calendario de conciertos. El viernes mismo actuará en el Teatro Real de Madrid; el 2 de agosto, en el Starlite de Marbella, y el 11 de ese mismo mes, en Chiclana (Cádiz).

Restaurantes y televisión

Bertín Osborne ha visto crecer su popularidad en los últimos años gracias al programa ‘Mi casa es la tuya’, en el que emplea su propio hogar para entrevistar a diferentes personajes. Casa que, por cierto, está a la venta actualmente por 3,5 millones de euros. Además, continúa con sus negocios agroalimentarios, tanto de exportación como de restauración; entre estos últimos, está La Casa de Bertín, en el Tubo zaragozano. Abrió recientemente un canal en You Tube, ‘Bertín lo hace mejor’, en el que muestra técnicas para, por ejemplo, planchar camisas.