Cómo entender el Brexit con series y documentales

Con el anuncio de su dimisión, Theresa May, primera ministra del Reino Unido, ha dado la última vuelta de tuerca al Brexit, que ya venía siendo un proceso complicado por sí mismo. Ahora, se abre un periodo incierto con, al menos, ocho aspirantes al cargo, que deberá resolverse antes del 31 de octubre, fecha límite de la última prórroga de la salida del Reino Unido de la Unión.

No lo tendrá fácil el nuevo dirigente, ya que primero deberá ganarse la confianza de los unionistas irlandeses -para su investidura como primer ministro- y, después, de una mayoría suficiente en la cámara para sacar adelante un plan del Brexit, algo que May no logró conseguir ni con tres intentos.

El laberinto que ha llevado a los británicos hasta aquí es complicado incluso para ellos, así que no se asuste si se ha perdido algunos capítulos de esta telenovela, porque es sencillo reengancharse si se sabe cómo. El Brexit ha sido tan impactante para los británicos que, a pesar de que no está concluido, ya ha dado pie a libros, murales, documentales y series de televisión que pueden explicar cómo hemos llegado hasta aquí.

'Brexit: The uncivil war', una serie con Benedict Cumberbatch

Boris Johnson (Richard Goulding), Dominic Cummings (Benedict Cumberbatch) y Michael Gove (Oliver Maltman) Channel 4

Aunque no gustó demasiado en Reino Unido que se estrenara antes de que culminara el proceso, 'Brexit: The uncivil war' es la serie que, por el momento, más repercusión ha tenido tratando este tema. Se estrenó en Channel 4 el pasado 7 de enero y, un día después, en HBO, donde puede verse actualmente. Protagonizada por el multigalardonado Benedict Cumberbatch, este drama bucea en los entresijos de la campaña que abogó por la salida de la Unión durante la campaña del referéndum.

La sorprendente victoria del 'Leave' (en inglés, "salir") tuvo como artífice, entre otros, a Dominic Cummings (Cumberbatch, en la serie), un personaje bastante excéntrico. Descrito como "psicópata" y "brillante" por periodistas y políticos, Cummings fue quien vio que esta batalla se lucharía en internet y, especialmente, en las redes sociales. Además, suyo fue el lema que más se repitió durante la campaña: "Recupera el control".

Sin embargo, la campaña de Cummings también ha sido señalada por la justicia, ya que pudo emplear datos personales sin el conocimiento de los usuarios y sobrepasó el límite legal de financiación.

La guerra de los documentales

Logo de 'Brexit The Movie', documental a favor de la salida del Reino Unido de la UE. Youtube

Dos son los documentales más destacados que tratan el tema del Brexit y, aunque lo hacen desde puntos de vista antagónicos, tienen historias similares: ambos fueron financiados por 'crowfunding' por sus respectivos partidarios. En el bando del 'Remain' ("quedarse"), está 'Postcards from 48%' ("Postales desde el 48%"), un compendio de testimonios, todos a favor de quedarse en la Unión, que explican las consecuencias negativas del Brexit y abogan por detenerlo antes de que ocurra.

En el otro bando se sitúa 'Brexit. The Movie' ("Brexit. La película"). Su título es menos original, pero este puede verse gratuitamente en internet. Ha recibido críticas diversas: el 'Daily Express', periódico pro Brexit, lo calificó de "poderoso" y alabó su capacidad para mostrar las desventajas del Reino Unido estando en la Unión. Otros periódicos lo criticaron y señalaron que algunos de sus argumentos emplean estereotipos de raza.

Varios libros... también en español

El Brexit ha dado lugar a muchos libros, la gran mayoría, aún no traducidos al español. José Miguel Marco

Los que dominen el inglés tienen variedad para elegir si quieren leer sobre el Brexit. 'The Guardian' recomienda algunas novelas sobre el tema. 'The lie of the land' ("La mentira de la tierra"), de Amanda Craig, emplea las diferencias entre las zonas rurales y urbanas de Reino Unido para realizar una sátira. 'Time of lies' ("Tiempo de mentiras), de Douglas Board, es un 'thriller' político ambientado en un Reino Unido de 2020 ya fuera de la Unión Europea.

Estas novelas no están traducidas al español, lengua en la que sí hay ensayos sobre el tema. Uno de ellos, con un punto de vista positivo, es 'Hacia el relanzamiento de la Unión Europea: el Brexit y Trump como revulsivos', de Víctor Pou. Profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y consejero de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Pou plantea aprovechar ambos sucesos, el Brexit y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en favor de la propia Unión.

Grafitis de Banksy y hasta videojuegos

El artista urbano Banksy pintó un mural sobre el Brexit en Dover, Inglaterra. Reuters

En mayo de 2017 apareció una nueva pintura del artista urbano Banksy, y se trataba de la primera de su obra relacionada con el Brexit -por cierto, pintada sobre una pared de una particular que la intentó vender por un millón de libras, según el 'Telegraph'-. Puede verse en la ciudad de Dover, un lugar especialmente relevante por su estrecha unión al resto de Europa a través de su conexión marítima con Calais (Francia).

El grafiti muestra a un operario rompiendo con martillo y cincel una de las estrellas de la bandera de la Unión Europea. Las estrellas no representan el número de países, como sí hacen en la enseña de Estados Unidos, pero son un símbolo de "la unidad, la solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa".

Donde pocos se imaginarían que también llegaría el Brexit es a un videojuego como 'Football Manager', en el que los jugadores simulan manejar su propio equipo de fútbol para llevarlo al triunfo internacional. La cuestión es que, en caso de que manejen un equipo inglés o que cuenten con futbolistas británicos en su plantilla, se encontrarán con algunas dificultades añadidas, como jugadores que necesitan arreglar sus papeles para competir o un acceso no prioritario al mercado europeo de fichajes.