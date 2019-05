Antonio Banderas se ha llevado este sábado el premio a mejor actor de la 72 edición del Festival de Cannes por su interpretación en 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, y en la que da vida al alter ego del cineasta manchego.

Sin embargo Almodóvar, pese a la expectación generada, se ha quedado sin la Palma de Oro a mejor director al alzarse con ella el surcoreano Bong Joon-Ho por 'Parasite', galardón que le ha sido entregado por el director mexicano Alejandro González Iñárritu y la actriz francesa Catherine Deneuve.

Minutos antes los directores brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles por 'Bacurau' y el francés Ladj Ly por 'Les misérables' se han llevado el premio del Jurado y los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne el premio a mejor dirección por 'Le jeune Ahmed', un galardón que les ha sido entregado por Viggo Mortensen.

El premio a la mejor actriz ha recaído sobre la británico-estadounidense Emily Beecham por 'Little Joe', de Jessica Hausner mientras que el de mejor guión ha ido a parar a la francesa Céline Sciamma, por 'Portraite de une jeune fille en feu', quien lo ha recibido de las manos de Gael García Bernal.

El reconocimiento a Antonio Banderas se suma a los otros dos galardones conseguidos este viernes por otros dos españoles: el director gallego Oliver Laxe, Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard por su película 'O que arde', y el catalán Albert Serra, Premio Especial del Jurado por su cinta 'Liberté'.

Por otro lado, el cineasta guatemalteco César Díaz ha ganado el premio Cámara de Oro a la mejor ópera prima por 'Nuestras madres'. Su película compitió en la Semana de la Crítica, sección paralela del certamen cinematográfico francés, y habla de las más de 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos que dejó el conflicto interno de su país, y de los familiares que sobrevivieron.

Además, el griego Vasilis Kekatos ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje por 'The Distance Between Us and the Sky', mientras que la argentina Agustina San Martín obtuvo la mención especial del jurado por 'Monstruo Dios'.

Palmarés completo

Palma de Oro: 'Parasite', de Bong Joon-Ho.

Gran Premio del Jurado: 'Atlantique', de Mati Diop.

Premio del Jurado: 'ex aequo' a 'Bacurau', de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y 'Les misérables', de Ladj Ly.

Premio a mejor dirección: Jean-Pierre y Luc Dardenne por 'Le jeune Ahmed'.

Premio a mejor actor: Antonio Banderas por 'Dolor y gloria'.

Premio a mejor actriz: Emily Beecham por 'Little Joe'.

Premio a mejor guión: Céline Sciamma por 'Portrait de la jeune fille en feu'.

Mención especial del Jurado: Elia Suleiman por 'It Must be Heaven'.

Cámara de Oro a la mejor ópera prima: 'Nuestras madres', de César Díaz.

Palma de Oro al mejor cortometraje: 'The Distance Between Us and the Sky', de Vasilis Kekatos.

Mención especial de cortometraje: 'Monstruo Dios', de Agustina San Martín.