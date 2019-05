Siete razones para viajar en un crucero estas vacaciones

3

Maletas

Hasta que no lo has vivido, no eres consciente de la gran comodidad que supone hacer y deshacer la maleta una sola vez durante todo el viaje, independientemente de los destinos que se visiten durante las vacaciones. Nada de facturar, pesar, plegar y jugar al Tetris cada vez que cambias de localización. La maleta aparece el primer día de viaje en la puerta de tu camarote y ya te puedes olvidar de ella hasta que no debes dejarla en el mismo lugar el último día.