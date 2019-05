'Hijo de la luna', la canción de Mecano, en aragonés

La actividad ‘Teatro de sombras. Fillo d’a luna de Mecano’ nace para afianzar el conocimiento del alumnado de 1º ESO de la realidad plurilingüe en Aragón. La tarea comenzó con la búsqueda de una leyenda relacionada con la luna, al cumplirse el quincuagésimo aniversario de la llegada del ser humano a nuestro satélite, que permitiera realizar una representación teatral sencilla mediante la técnica de sombras chinas. La canción ‘Hijo de la luna’, de Mecano, permitió una fácil traducción al aragonés y, al ser una canción, puso banda sonora a la dramaturgia; y, por último, facilitó una sencilla selección de figuras realizadas con cartulina y goma eva. La representación se hizo en el marco del proyecto ‘Recrearte’, que este año aborda el tema transversal de la luna. Se representó en el IES Pedro Cerrada de Utebo (Zaragoza).

Fragmento de la canción de Mecano

Fato qui no entienda,

conta una leyenda

que una fembra chitana

conchuró a la luna dica l’amaneixer.



"Tendrás a o tuyo hombre, piel morena",

dende o zielo charró a luna plena,

"pero a truca quiero

o fillo en primeras,

que l’enchendres a él".

Que qui o suyo fillo inmola

pa no estar sola

poco le iba a querer.



Luna quiers estar mai

y no trobas querer

que te faiga muller,

di-me luna de plata

que pretendes fer

con un nino de piel.

Fillo d’a luna.



De pai canela naixió un nino

blanco como o lomo d’un alminyo

Con os uellos grisos

en cuenta d’oliva

nino albino de luna.

"¡Qué diaples brincan!

este fillo ye d’un payo

y yo no me lo callo".



Y as nueitz que bi haiga luna plena

será porque o nino sía de buenas

y si o nino plora

bi habrá mingua d’a luna

pa fer-le una cuna.





Dirección: Heraldo Escolar y Estudio de Filología Aragonesa. Coordinación: Fernando Romanos, profesor de secundaria y de la Universidad de Zaragoza. Colaboración: Jesús Ángel Arcega Morales, profesor del IES Pedro Cerrada de Utebo