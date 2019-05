El asunto circulaba por las redes desde hace días, pero de forma privada. Ha sido un músico madrileño, Alberto Loranca, violinista ‘freelance’ que ha trabajado en la Orquesta de Radio Televisión Española, entre otras prestigiosas formaciones, quien en su facebook ha publicado en abierto las condiciones que le ofrecía la Sinfónica Ciudad de Zaragoza para una gira. En total son siete conciertos de ‘Resinphónico Raphael’, el último espectáculo del popular cantante de Linares, en seis ciudades distintas. Y su ‘post’ se ha convertido en viral en muy pocas horas. "Les digo que en principio estoy disponible para hacer los ensayos y conciertos –relata–, que me manden las condiciones. (Por los siete conciertos) más tres días de ensayo, siete pruebas acústicas y no sé cuantas horas de autobús, me responden que serán 400 euros netos; yo pensaba que eran por concierto, por lo que no estaba mal... ¡pero no! 400 euros por toda la gira. Esto es una vergüenza (...) Espero que no haya ningún músico que se preste a esta tomadura de pelo". Y acompañaba los comentarios de la documentación que recibió. Numerosos músicos de toda España compartieron en unas pocas horas su ‘post’, que Loranca, horas después, actualizó: "Ahora están buscando alumnos de grado medio ofreciéndoles 250 euros por toda la gira. ¡Indignante!".

Raphael ha organizado su gira sinfónica con distintas orquestas. Para el norte de España la elegida ha sido la Ciudad de Zaragoza: 25 de mayo (Pabellón Municipal de Deportes de Palencia), 18 de julio (Gijón Life 2019, de Gijón), 21 de septiembre (Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza), 4 de octubre (Riojaforum de Logroño), 5 de octubre, (Bilbo Arena de Bilbao), y 25 y 26 de octubre (Kursaal de San Sebastián).

«He visto ofertas de trabajo malas –señala Alberto Loranca por teléfono–, pero en mis 20 años de profesión no me había encontrado nada parecido. Me parece indignante e insultante. Aunque los músicos no tenemos un salario mínimo establecido, lo habitual en un concierto de estas características es que te paguen 280 o 300 euros netos. No están pagando por cada concierto ni el precio de una entrada».

Y es que la gira se desarrolla en grandes auditorios. Para la cita del Príncipe Felipe de Zaragoza, con 12.000 entradas a la venta, los precios oscilan entre los 55 y 90 euros. "Ofrecen a cada músico 10 euros como dieta para los días de concierto –añade Loranca–. ¿Dónde se puede comer y cenar por ese dinero?".

Desde la promotora del concierto en Zaragoza, Eventos MPH, se apresuraban ayer a desmarcarse de la polémica. "Nuestra oficina no ha negociado nada ni ha llegado a ningún acuerdo con la Sinfónica Ciudad de Zaragoza. No somos los que pagamos a los músicos ni sabemos cuánto se les paga. Este asunto es totalmente ajeno al promotor".

La orquesta, sin embargo, intentaba quitar hierro a la polémica. "Estamos hablando de salarios con alta y cotización a la Seguridad Social, como no puede ser de otra forma –aseguraba Juan Carlos Galtier, coordinador de la formación–. Se han hecho ofertas concretas por días de trabajo y, se puede estar de acuerdo o no, pero todo es legal y legítimo. Estamos ofreciendo 400 euros netos, y el coste del trabajador para la empresa pasa de 700 euros porque todo se hace legal".

Sobre las diferentes condiciones salariales ofrecidas, Galtier subrayaba que "cada puesto en la orquesta tiene un sueldo acorde con su responsabilidad. El concertino, por ejemplo, cobra más que otros músicos. En cualquier empresa no cobra igual el último que llega que el que lleva muchos años y tiene responsabilidades". Y sobre los 10 euros de dieta aseguraba que son solo «un apoyo más (al músico). Para la comida. El día de la gira que se duerma fuera de Zaragoza se cenará en el hotel".

Galtier subrayaba que la gira "es una buena oportunidad» para los estudiantes y que en la orquesta "hemos intentado adaptarnos al acuerdo con la oficina central del mánager de Raphael".

También, respecto al revuelo generado en las redes sociales, quiso dejar claro que "el margen de ganancia para la orquesta es nulo". "Todo esto nos llega en un momento delicado –concluyó–, cuando las residencias del Auditorio de Zaragoza no se han renovado y con la DGA que, como les sucede a otras entidades culturales, nos debe dinero. Y estamos haciendo una función que deberían realizar las instituciones".

La Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza nació a finales de 2017 en la estela de un proyecto anterior, de 2013, la Sinfónica Goya. En este tiempo ha desarrollado una intensa actividad musical