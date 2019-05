Aunque Miki Nuñez y 'La venda' no se encuentran entre los cinco favoritos de Eurovisión 2019, la verdad es que desde que el representante español llegara a Tel Aviv no ha dejado de sumar puntos. Con un tema 'buenrollero' que tiene muchas papeletas para situarse entre los diez primeros puestos, según los últimos vaticinios, el extriunfito ha conseguido estar en boca de muchos, dentro y fuera de nuestras fronteras, pues hacía tiempo que España no presentaba una canción tan animada y prometedora. Claro que, no todo han sido buenas noticias para el equipo nacional: a su llegada a la ciudad israelí, durante uno de los primeros ensayos no televisados, alguien filtró imágenes de la puesta en escena de 'La Venda'.

SPOILER ⚠️



Filtrado el ensayo de figurantes con realización y puesta en escena de España en #Eurovision 2019.



Estoy en shock.



Que empiece el Eurodrama. pic.twitter.com/TUllRIFoXI — JUAN FITIPALDI ♕ (@JuanFitipaldi) May 10, 2019

Tras el chivatazo, los 'eurofans' ya pudieron hacerse una idea de la escenografía que Fokas Evangelinos (quien también diseñó las puestas en escena de los rusos Sergey Lazarev, en 2016, y de Dima Bilan, en su victoria en 2008) había elegido para la canción española. Así, una estructura de seis cubos que simulaba una casa y estallidos de pintura al más puro estilo 'holi' en la pantalla trasera fueron los elementos que trascendieron y que, según los dos ensayos oficiales retransmitidos, hemos podido comprobar que sí formarán parte del 'show' (salvo cambios de última hora).

Los memes de 'La Venda'

Sin embargo, con la filtración de su puesta escena no se han acabado los 'eurodramas' para Miki. Tras la publicación oficial de su actuación, los usuarios de Twitter no se han hecho de rogar y han vertido en la red sus opiniones sobre la escenografía. Eso sí, con buenas dosis de humor (como tan bien nos tienen acostumbrados). Así, las comparaciones con la mítica serie 'Aquí no hay quien viva', el asombro generalizado por las huellas dactilares proyectadas en la pantalla o la predicción de 'Los Simpsons' han sido algunos de los más aplaudidos.

Los Simpson ya predijeron la puesta en escena de España en Eurovisión. #EuroEnsayos10M #MikiEnsayo1 pic.twitter.com/aYU4znIawo — Sonia Mangas (@Soniamangas) May 10, 2019

Miki - La Venda

with no context pic.twitter.com/2Jp3ielMi3 — euroHater 🇳🇱🇵🇹🇦🇱 (@euro_hater) May 10, 2019

Claro que no todo han sido chistes y comparaciones. Hay quien ha quedado entusiasmado con la propuesta española y la ha defendido a capa y espada, valorando su escenografía (¡robot incluido!) y, también, las ganas de Miki, a quien podremos ver bailando por todo el escenario en poco menos de una semana, pues este sábado 18 de mayo, tendrá lugar la gran final de Eurovisión 2019 a partir de las 21.00 en La 1.

Eurofans españoles:- La puesta en escena de españa es una mie....

Yo:-#EuroEnsayos10M pic.twitter.com/wPPPdvdSMw — Ronin (@Ronin25091228) May 10, 2019

Esta foto tiene más puesta en escena que el 90% de actuaciones que ha llevado España en los últimos 15 años juntas. #EuroEnsayos10M pic.twitter.com/fU4Xz81Z5y — Miguel Targaryen. (@Miguelahc92) May 10, 2019