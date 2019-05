El próximo sábado, 18 de marzo, se celebra, por fin, la final de Eurovisión 2019. Una noche llena de música, puestas en escena que, para bien o mal, suelen dejarnos con la boca abierta y, también, de esperanza, pues, nos guste o no, todos queremos que Miki y 'La venda' queden en una buena posición. Después del batacazo del año anterior con Alfred y Amaia (y eso que como se celebraba el cincuenta aniversario del 'La la la' de Masiel muchos pensaron que correríamos mejor suerte), este año 'Operación Triunfo' se ha vuelto a encargar de la selección de tema y representante, aunque ah cambiado la balada por algo más nuestro.

Así, con ritmo de charanga, luces y color asegurados y un mensaje positivo que, esperemos cale en los europeos, el extriunfito viajará hasta Tel Aviv en una gala histórica (se celebra por primera vez en esta ciudad, Dana Internacional se encargará de la apertura y Madonna de la clausura) para intentar lograr una buena posición para España. ¿Lo conseguirá? Por el momento, tantea el 'Top 10', pero aún está lejos de alcanzar a los cinco favoritos.

Países Bajos: Duncan Laurence, con 'Arcade'

Con solo 24 años, Laurence se ha convertido en el caballo ganador de Holanda, con cuya participación esperan alzar este año un premio que no recogen desde 1975, aunque en 2014 se quedaron muy cerca con el grupo The Common Linnets. De hecho, una de las integrantes de este dúo, Ilse DeLange, fue la 'coach' del cantante en la quinta edición de 'The Voice of Holland' (la versión holandesa de 'La Voz'), ¿señal del posible éxito de Laurence? Por el momento, es una de las que más visualizaciones acumula en el canal oficial de Youtube, con más de 6 millones y más de 23.000 comentarios.

Rusia: Sergey Lazarev, con 'Scream'

Si bien es cierto que el pasado año no fue el de Rusia (por primera vez se eliminó a su candidato en las semifinales), en 2019 no han querido caer en el mismo error. Para ello, han contado con el coloso Sergey Lazarev, con una larga carrera musical a sus espaldas y quien ya alcanzó una tercera posición en 2016, en pos de alcanzar el triunfo al que ni si quiera pudieron optar en la pasada edición. Así, el ruso acude a Tel Aviv con una balada de la que se espera una puesta en escena potente, con fuego, hologramas o alguna de las florituras que tanto gustan a los espectadores del festival europeo de la canción.

Suecia: John Lundvik, con 'Too late for love'

No sería la primera vez que Suecia se hace con la victoria de Eurovisión y, probablemente, tampoco la última (de hecho, son la segunda nación con más victorias a sus espaldas). El país escandinavo ha apostado por una canción de corte góspel (coro incluido) que les ayude a diferenciarse de otras propuestas menos festivaleras, pero no por ello emotivas e intensas. Así, con dos millones de reproducciones a sus espaldas en el canal oficial de Youtube, la canción de Lundvik hace las delicias de los enamorados del amor y, si no gana, puede que lo consiga la canción que ha escrito para esta edición del certamen para Reino Unido, 'Bigger Than Us', en la voz de Michael Rice.

Italia: Mahmood, con 'Soldi'

Desde luego, si algo ha conseguido desde que se presentará la propuesta iataliana es dar de qué hablar: el cantante es de origen egipcio y a Matteo Salvini, actual ministro del Interior, no le hizo especial gracia, arrojando unas duras declaraciones sobre Mahmood. Aún así, esto no ha impedido que la mezcla de ritmos (pop, el hip-hop y el R&B), parte de las estrofas escritas en árabe y una letra sobre relaciones familiares complicadas lo posicionen como uno de los favoritos. Con 3.242.033 visualizaciones en el canal oficial de Youtube de Eurovisión, si la puesta en escena de Mahmood es atrevida o si consigue emocionar a los espectadores, la victoria es fácil que sea suya.

Suiza: Luca Hänni, con 'She got me'

Bailable, pegadiza y lista para sonar en las discotecas y bares de toda España, la canción de Hänni, gane o no, tiene el éxito asegurado. Su tema, que ha sido comparado con el presentado el pasado año por Eleni Foureira, ya acumula tres millones de reproducciones en el canal oficial del festival en Youtube y, la verdad, no parecen que vayan a dejar de crecer. Habrá que esperar a la puesta en escena del próximo 18 de mayo para averiguar si es tan potente como la canción que presenta Hänni.

