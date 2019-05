Maxi Iglesias asume el "reto" de interpretar a un policía en 'Desaparecidos'

El joven actor español Maxi Iglesias dijo este domingo que interpretar a un subinspector de policía en la serie 'Desaparecidos' (Telecinco) le supone un "reto" porque respeta mucho este oficio.

"Hay que ser muy respetuosos, conozco a gente del cuerpo (de policía) y he observado cómo son", explicó horas antes de la entrega de Premios Platino del cine iberoamericano en la mexicana Riviera Maya.

Iglesias (Madrid, 1991), que se ha escapado del rodaje de la serie para acudir como invitado a estos galardones, explicó que siempre intenta "no defraudar" a las personas en las que se inspiran los personajes que interpreta en la ficción.

"Para mí es un reto", explicó el madrileño sobre su personaje, el cual "es muy profesional y dedicado a lo que hace", pero al mismo tiempo tiene "momentos distendidos".

"Lo he querido hacer muy bien para no pasarme de demasiado profesional y que la gente diga 'qué tipo tan aburrido', pero tampoco ser demasiado dicharachero porque estás cumpliendo un cargo con responsabilidad con la ciudadanía", relató.

El actor de 28 años, que saltó a la fama hace once años con la serie para adolescentes "Física o Química", aborda ahora este proyecto tras su exitoso paso por "Velvet" y haber triunfado en México con "Ingobernable".

"Desaparecidos", cuyo rodaje arrancó el pasado febrero, es una ficción "totalmente diferente al resto", en la que Iglesias está tratando de "dar algo más diferente a las anteriores".

El madrileño avisó de que esta serie policiaca tendrá una "intriga muy buena" y que en cada capítulo habrá la sensación de "querer saber lo que va a pasar".

"Son casos que pese a su complejidad, son muchas veces bonitos cuando se resuelven para bien, otras veces no, pero siempre muestran algo", señaló.

Además, Iglesias celebró que los capítulos de "Desaparecidos" se autoconcluyen, de forma que no es necesario ver toda la serie para poder disfrutar de un episodio.

Esto, según Iglesias, se agradece en los actuales tiempos en los que muchas series te obligan a ver una "maratón" de capítulos del tirón.

Tras vivir la experiencia de participar en una producción de Netflix como fue "Ingobernable", Iglesias cree que "es una suerte" para las nuevas generaciones de actores poder participar en plataformas por internet que proyectan su talento en todo el mundo.

"Es muy gratificante ver tu trabajo en tantos países, doblado o no. Hay gente que me escribe de Rusia que me ve en formato original para aprender el idioma", comentó el actor.

Los Premios Platino del cine iberoamericano se entregan este domingo en el parque Xcaret de la Riviera Maya, en los que la oscarizada "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón parte como favorita con nueve nominaciones.

Estos galardones, impulsados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) de España, junto con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), buscan promover el cine iberoamericano.