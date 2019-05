Jacques Audiard: “Las películas acaban siendo el testimonio de las condiciones de rodaje”

A mediados del siglo XIX, la época en que transcurre ‘Los hermanos Sisters’, de Jacques Audiard, en Estados Unidos cundía la fiebre del oro, mientras en Europa Karl Marx escribía el ‘Manifiesto Comunista’. La tensión entre ambos extremos, codicia y utopía, han inspirado su nuevo filme, que se estrena mañana.

“Puede verse como una crítica a la codicia y al desastre ecológico, aunque para mi es ante todo una película sobre el cambio entre dos hermanos”, aseguraba este miércoles Audiard en Madrid, “y el cambio se castiga y siempre tiene un precio”.

‘Los hermanos Sisters’ es la primera película en inglés del director de ‘El profeta’, que ha rodado –en distintos enclaves españoles, entre ellos el Pirineo aragonés, y Rumanía– con estrellas de Hollywood como Joaquin Phoenix, John C. Reilly y Jake Gyllenhaal. Es también su primer wéstern, un género poco obvio para un francés, al que da una nueva vida.

“Estoy lejos del wéstern, no es mi mito, para un americano es su historia fundadora, para mi no. Me lo he planteado como una película de época, modestamente, documentándome”, explicaba Audiard, a compañado por su coguionista habitual, Thomas Bidegain, que también hace las funciones de traductor si es necesario.

Una novela de Patrick de Witt

La idea de adaptar la novela de Patrick de Witt en que se basa la película vino del actor John C. Reilly y su mujer, la productora Alison Dickey. Era la historia de dos hermanos (Phoenix y Reilly), pistoleros a sueldo, que inician un viaje por las montañas de Oregón para cumplir un último encargo.

“La novela nos encantó por el punto de vista que da del Oeste, los personajes y la ironía que desprende”, resumía Bidegain. “Era una novela de paisajes y conversaciones, dos hermanos que pasean y hablan, así que en la adaptación tratamos de poner un poco más de acción”.

En esa búsqueda de acción le dieron más peso a la pareja que forman Riz Ahmed, en la piel de un químico propietario de una codiciada fórmula, y Gyllenhaal, el detective que también lo persigue. De ahí surgió también la idea clave en la trama de contrarrestar avaricia con idealismo.

“Ya no es solo una historia sobre gente que corre detrás del oro, sino que también corren detrás de una idea, un ideal, un paraíso”, dice Bidegain.

“Un paraíso perdido”, precisó Audiard, director también de las aclamadas “De óxido y hueso” (2012) y “Deephan” (2015), con la que ganó la Palma de Oro de Cannes.

Audiard tenía claro que no quería rodar en Estados Unidos o Canadá, porque eran paisajes “mil veces filmados” y también por motivos de organización y porque querían sacar a los actores de su entorno. “Ellos estaban felices con esa idea, en la que encontraron una forma de libertad”, puntualizó.

Así que acabaron eligiendo paisajes de Almería, Navarra y Aragón, además de Rumanía. El filme es una coproducción entre Francia, Estados Unidos, España y Rumanía.

“Creo que las películas acaban siendo el testimonio de las condiciones de rodaje”, subrayaba Audiard. “En este rodaje se hablaba español, italiano, inglés, francés y rumano, y curiosamente ese multilingüismo y multiculturalismo eran los de los Estados Unidos de la época, donde llegabas a un pueblo y se hablaba yiddish, ruso o inglés”.

Sobre la experiencia de trabajar con estrellas de Hollywood, Audiard aseguró estar encantado. “Es otra manera de trabajar, llegan al rodaje con una idea muy clara del personaje y, cuando dices acción, ¡uf! –exclamaba– es realmente consistente, aunque si luego cambias algo, no hay problema, les excita”.

“Son como músicos –precisó–, tienen un sentido musical muy desarrollado. Si lo piensas, la poesía anglosajona también tiene esa cualidad, parece que está escrita para ser dicha, cantada”.

La película es también en cierta medida un homenaje del cineasta a su hermano, que murió cuando él tenía 25 años. A pesar de tratarse de una película protagonizado por dos hermanos, Audiard señalaba ayer que en ningún momento comparó su relación con ellos ni se dio cuenta de que podría tener alguna relación con su “fraternidad”.

La cinta se estrena en Hecho en su fin de semana navatero

Los vecinos de Hecho van a tener la oportunidad de asistir al estreno nacional de la película, y sin moverse de su pueblo. ‘The Sisters Brothers’ se verá este viernes en toda España, y también en Hecho, ya que se rodó en varias localizaciones de la comarca de la Jacetania. Concretamente la Selva de Oza, Zuriza, el pantano de la Peña y la pardina de Paternoy fueron los escenarios seleccionados. Las proyecciones en Hecho serán este viernes, a las 22.00 en versión original subtitulada y el sábado a las 20.00 en versión doblada.

Esta gran cita con el cine se ha incluido en el programa del descenso de navatas por el Aragón Subordán, y es que el estreno va a coincidir con uno de los actos más tradicionales que se celebran en esta villa. El río también era protagonista en la película, que se sitúa en el año 1851, en plena conquista del oeste, donde los hermanos Charlie y Eli Sisters son contratados como asesinos para acabar con la vida de una misteriosa persona que tiene la fórmula de encontrar pepitas de oro en el agua.

Las navatas también recuerdan las duras condiciones de la vida en la montaña. Ya está todo preparado para emular el viejo oficio el domingo, con la vista puesta en el caudal del río. Si todo va bien y el caudal es suficiente, el descenso comenzará el domingo a las 12.00, desde el pozo de lo Molino hasta el Puente Viejo. Antes de ver las embarcaciones se ofrecerán unas migas a los visitantes. También los bares y restaurantes del pueblo ofrecen menús y tapas con ingredientes tradicionales y los comercios productos como el pan de hogaza, las tortas y embutidos, como los de antes.