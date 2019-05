El Festival Zaragoza Comedy termina este fin de semana con la actuación que reúne sobre los escenarios a tres reconocidos nombres del humor nacional: Dani Mateo, Raúl Cimas y J. J. Vaquero. Los cómicos se subirán a las tablas del Teatro Principal con su espectáculo 'Nunca os olvidaremos', donde tres amigos repasan su pasado antes de despedirse para siempre. Allí, tras la ficticia defunción de cada uno de ellos, los humoristas hablarán de lo humano y lo divino, entre otros temas que les inquietan. Y es que, ¿puede el humor partir de la muerte? Para estos tres cómicos, sí. J. J. Vaquero cuenta cómo se consigue y repasa su relación con la comedia y con el público aragonés.

¿De quién no se van a olvidar nunca?

No nos vamos a olvidar de nosotros mismos... En el espectáculo, los tres fallecemos y los otros dos se encargan de velarle. Allí, delante de su tumba, debatimos sobre la muerte, los entierros... para que, después, cada uno hable de su vida y de sus preocupaciones. Yo cuento situaciones con mis hijas, que están en plena adolescencia, Cimas hablará de su Albacete natal y su pareja, mientras que Mateo se centra en lo humano y lo divino.

El punto de partida del espectáculo es la muerte, entonces, ¿se puede hacer humor con ella?

Sí que se puede, mientras no hablemos de otros personajes ni hagamos humor con la muerte de otras personas, pero hay que ser consciente de que, pese a ser una situación tan extrema, siempre volvemos a los mismos tópicos: 'No somos nadie', 'siempre se van los mejores'... Un buen ejemplo de que es posible es la película 'Un funeral de muerte', el título con el que más me he reído y que parte de esta temática.

Por lo tanto, la comedia no tiene límites.

En nuestro caso sí que hay tres límites: el mío, el de Raúl y el de Dani. Al trabajar juntos, hay que respetar las decisiones del resto. Si a mí no me gusta que se haga humor sobre ciertos temas, mis compañeros ni lo van a mencionar.

¿Cómo se planteó este espectáculo?

Nunca sabemos lo que el público demanda y cuanto más lo pensemos, menos lo sabremos. Por ello, el espectáculo nació partiendo de las ideas de tres amigos que coincidimos en querer tratar el misterio. Sin embargo, luego no hemos pensado ni un poco en parecernos entre nosotros, ya que cada uno ha ido a hacer lo suyo. Hemos potenciado más la diferencia que la unión.

En su monólogo individual, ¿qué es lo que nos hará reír?

Pretendo enseñar al público cómo se intenta manejar a una niña que se está haciendo adolescente, algo que se aprende sobre la marcha. En mi monólogo, intento explicar por qué me he vuelvo un carca. Trato de descubrir los aspectos en los que hemos evolucionado y ser consciente de aquellos en los que no hubiera pasado nada por no dar un paso adelante.

No es la primera vez que visita Zaragoza, por lo que el público maño ya no es un desconocido. ¿Tiene a los aragoneses ya metidos en el bolsillo?

He actuado mucho en esta tierra. Empecé en los Tierra Café hará 14 o 15 años y he participado en la mayoría de ediciones de este festival. El público aragonés me gusta porque ser ríe alto y durante mucho rato, y es algo que yo agradezco, ya que me permite tomar aire, porque hablo muy rápido en mis monólogos. Soy más de risa que de aplauso, y el público aragonés es más fiel a lo primero.

Entonces, ¿habrá chistes maños?

Siempre nos gusta coger el periódico de los últimos días y ver qué ha pasado, porque el público agradece que los artistas conozcan la actualidad de la zona y a nosotros nos gusta localizar los espectáculos. Por mi parte, coincide que mi barrio de Valladolid se llama como uno zaragozano: Las Delicias, por lo que siempre hago una unión entre ambos. La Estación Delicias es otro de los lugares más recurrentes: el frío, que te pierdes por el parquin y apareces en Huesca...

Una vez haya dado el callo sobre el escenario, ¿habrá visita al tardeo o prefiere la fiesta en el Casco?

Yo soy más de tardeo, pero no nos engañemos: con el 'subidón' que da que el público se ría en la función, acabaremos en el Casco.

'Nunca os olvidaremos': funciones y entradas

Los tres cómicos ofrecen dos sesiones de su espectáculo 'Nunca os olvidaremos'. La primera, el viernes 10 de mayo y otra el sábado 11, ambas a las 20.30 en el Teatro Principal. Las entradas, que tienen un precio que oscila entre los 5 y los 25 euros según localidad, se pueden adquirir en la red de cajeros Ibercaja o en Ibercaja.es.