Alerta 'spoilers': Los mejores memes del vaso de café que se ha 'colado' en el 8x04 de Juego de Tronos

No sigas si no has visto el cuarto capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos. No sigas porque aquí no va a haber ni piedad ni filtro, porque ni Juego de Tronos ni sus memes lo tienen. Bueno, algún filtro (oscuro) seguro que llevaba el capítulo tres de esta última temporada, que tantos memes inspiró con y sin contexto, pero esa es otra historia.

El tema es que -en serio, deja de leer si no has visto el cuarto capítulo-, después de todas las muertes, de las trágicas despedidas, de que Jaime Lannister deje a Sir Brienne de Tarth y tome el camino de regreso hasta su hermana, Cercei, de que Arya Stark sea fiel a sus principios y le rompa el corazón a Gendry Baratheon, de que Daenerys y John Nieve descubran un pasado común que puede destruir su futuro, de que caiga otro dragón y de que haya que despedirse definitivamente y de la forma más trágica de que Gusano Gris y Missandei puedan vivir juntos y en paz, después de todo esto, el protagonista estrella no ha sido ninguno de los anteriores, porque los fans de lo que están hablando es de otra cosa: del vaso de 'Starbucks' que se coló en el rodaje y rompe por completo la cuidada estética norteña.

Quién iba a pensar que Starbucks tiene sucursal en Westeros. pic.twitter.com/54NVul2UAC — COC ∆INE. (@Cocaainero) 7 de mayo de 2019

¿O quizás el vaso no ha sido un gazapo y es todo una estrategia publicitaria bien negociada? Sea como sea, la cuestión es que hay quien ha aprovechado Twitter para mostrar su indignación, como es el caso de Pol Turrents, especialista en cinematografía digital:

Parece que en el episodio de ayer de juego de tronos hacía tanto frio que Daenerys se pasó por starbucks a comprar un café.

Pero quién demonios revisa los episodios de esta serie antes de que se emitan??? pic.twitter.com/DXNZKzAesk — Pol Turrents (@polispol) 6 de mayo de 2019

Y también hay quien ha preferido sacarle el lado divertido a (como suele ser habitual en la red social) y unirse a la ola de memes que inevitablemente estaban por llegar: