Algunos de mis amigos humanistas se sintieron postergados y tristes por mi apelación a la necesidad de potenciar en España el universo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) en el último ‘En nombre propio’ y así me lo hicieron saber. Nada más lejos de mis intenciones que hacerlo a costa de las Humanidades. Aun me conmueven más los libros que los ordenadores, sigo prefiriendo leer una buena historia (e incluso jugar con un futbolín antiguo) a un videojuego, me atrae más escuchar a quien sabe explicar bien un cuadro de Goya que oír una explicación del ‘big data’, me emociona conocer las desventuras de un personaje de los Sitios y me deja frío la historia de Zuckerberg. Los Diarios de Joaquín Costa siempre estarán para mí por encima de los celebrados discursos de Steve Jobs.

Pero las humanidades tienen un problema potencial -que es preciso reconocer para salvarlas- y es que, a veces, proporcionan cobertura a quien se interesa y esfuerza poco en el fondo. Y es que parecen fáciles, porque en ellas pueden jugar los sentimientos y se prestan a la verbosidad, pero son maravillosamente difíciles. ¿O es que es sencillo conocer el sentido de la vida, adivinar el trayecto que seguirá la historia? Pues eso siempre lo han tratado de explicar mejor los humanistas que los naturalistas. Por eso los grandes pensadores siempre serán humanistas. (Espero que mis amigos me readmitan en el club).

José María Serrano Sanz es académico de Ciencias #Morales y Políticas y catedrático de Economía (Unizar)