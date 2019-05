Harrison Ford se despide de su "compañero y amigo" Peter Mayhew

Harrison Ford, que en 'Star Wars' interpretó a Han Solo, se despidió este jueves de su "compañero y amigo" Peter Mayhew, el actor británico que dio vida a Chewbacca y que murió el martes a los 74 años en Texas (EE. UU.).

"Peter Mayhew fue un agradable y amable hombre, poseedor de una gran dignidad y un carácter noble. Estos aspectos de su propia personalidad, más su humor y gracia, los llevó a Chewbacca. Fuimos compañeros en el cine y amigos en la vida real durante más de treinta años y le quise", dijo Ford en un comunicado reproducido por medios estadounidenses.

"Chewbacca fue una parte importante del éxito de las películas que hicimos juntos. Sabía cómo de importantes eran los fans de la saga para su éxito continuo y se entregó a ellos. Millones de personas y yo nunca olvidaremos lo que nos dio Peter a todos", añadió.

Mayhew, un intérprete que superaba los dos metros de estatura, enamoró a los fans de 'Star Wars' por su interpretación del peludo y entrañable Chewbacca, el compañero inseparable de aventuras de Han Solo y el copiloto del Millennium Falcon.

Aunque Chewbacca no articulaba palabra y solo emitía aullidos indescifrables, este personaje es uno de los más carismáticos de esta saga de ciencia-ficción.

"Era el más amable de los gigantes. Un gran hombre con un corazón incluso más grande que nunca dejó de hacerme sonreír y un amigo leal a quien quise sinceramente", escribió Mark Hamill, que encarnó a Luke Skywalker, en su cuenta de Twitter.

"Estoy agradecido por los recuerdos que compartimos y soy un mejor hombre solo por haberle conocido. Gracias, Pete", añadió.

Por su parte, George Lucas, el cerebro detrás de 'Star Wars', dijo que el actor fue "un hombre maravilloso".

"Fue lo más cercano que un hombre podía estar de un wookiee (la especie a la que pertenecía Chewbacca en la ficción): gran corazón, carácter amable... y aprendí a dejarle ganar siempre. Fue un buen amigo y estoy triste por su fallecimiento", dijo el cineasta.

Asimismo, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, destacó el "icónico retrato" del "leal y adorable" Chewbacca que, en su opinión, fue "absolutamente esencial para el éxito del personaje y de la saga de 'Star Wars'".

Mayhew encarnó este rol en las tres películas originales de la saga: 'Star Wars: Episode IV - A New Hope' (1977), 'Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back' (1980) y 'Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi' (1983).

El actor volvió a interpretar a Chewbacca en 'Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith' (2005), que cerró la segunda trilogía de la saga; y 'Star Wars: Episode VII - The Force Awakens' (2015), que inició la tercera y, hasta ahora, última serie de tres películas de 'Star Wars'.