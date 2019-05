Enric Montefusco elige viajar en el ‘Vagón de Lujo’ a la López con su ‘Diagonal’ bajo el brazo

Cuando Standstill echó el telón, puso a trabajar muchos lacrimales; el ser humano es egoísta con el disfrute de las cosas sublimes. Enric Montefusco, voz y lapicero, lanzó su debut en solitario hace tres años, ‘Meridiana’, que presentó en Zaragoza. Ahora regresa dentro del ciclo ‘Vagón de Lujo’ para presentar nuevo trabajo, ‘Diagonal’ (Buena Suerte/El Segell). Literatura, poesía y compromiso al servicio de la belleza; una sucesión con ínfulas de quiasmo que también funciona al revés. Montefusco, arquitecto junto a Ricky Falkner de aquel ‘Adelante, Bonaparte’, señala con el dedo y la mano enguantada; no necesita de alharacas para echar sal en las heridas que la necesitan. La cita es este viernes noche (21.15, Sixto Celorrio, 2) en la sala López; las entradas anticipadas valen 15 euros más gastos en Entradium y Linacero, y 18 en taquilla.

Choque de manos

El VI Festival de Flamenco vive este viernes su segunda parada con el recital de NanJazz y Jorge Pardo en el Centro Cívico Delicias (Av. Navarra, 54). La música comenzará a sonar a las 21.00 y el precio de la entrada anticipada (Linacero y Aragontickets.com) es de 15 euros más gastos, que serán 18 en taquilla. Nanjazz nace en 2016 en Huesca, gracias al cruce de cables entre Adán Giménez ‘Nano’ (pianista) y Gerardo López Pontaque (trompeta), que involucra a sus raíces flamencas y jazzísticas. Se presentaron en el Festival de Jazz de Castejón de Sos en 2017 y repitieron en el de Monzón el año pasado, con Marco Mezquida (piano) y Chicuelo (guitarra) remando en la nave. En septiembre de 2018 editaron su primer álbum, ‘Manuco’ (Nuevos Medios).

A continuación saldrá a escena Jorge Pardo, flautista y saxofonista madrileño. En su caso, la esencia flamenca y los efluvios del jazz están ahí desde el principio de su carrera. A pesar de lo arriesgada que suele ser la osadía a la hora de conectar con los sectores más inmovilistas del flamenco, Pardo ha tenido éxito a la hora de explorar sensibilidades de vanguardia sin alejarse de la esencia. El álbum que presenta, ‘Huellas’, se plasma en directo con Pardo a los saxos y flautas, Juan José Suárez ‘Paquete’ a la guitarra y ‘Paquetito’ en la percusión.

La Zowi en Las Armas

Acaba de sacar su primera ‘mixtape’, ‘Ama de casa’; seis temas que recorren en un suspiro el abecedario de la música urbana, tras un lustro tanteando el terreno y desencajando mandíbulas con su arte. Tras chalanear con la electrónica y foguearse en diversas colaboraciones, La Zowi (granadina nacida en París y residente en Madrid) desgrana en su repertorio andanadas de trap, reggaetón y emo. Sin pelos en la lengua y con el ‘explicit lyrics’ permanente en el frontal de canciones como ‘Si te pillo’, ‘Putas’ u ‘Oscuro’. Tras el concierto pre Slap! de este viernes noche en Las Armas (Pza. Mariano de Cavia, 2, 22.30, 9 euros en alasarmas.org, 12 en taquilla) habrá fiesta de The Dollar Club en la misma sala.

The Professionals, a escena

Los miembros fundadores de Sex Pistols Paul Cook (batería) y Steve Jones (guitarra) montaron The Professionals en 1980 cuando la banda señera del punk llegó a su fin. Paul tocó con Johnny Thunders o Edwin Collins, formó parte de las reuniones de los Pistols en 1996 y 2007 y ahora ha regresado con The Professionals; Jones ha colaborado en el nuevo disco, pero no gira con la banda. Zaragoza es la séptima ciudad de una minigira española que concluye mañana en Badalona. En el bolo de este viernes noche en La Casa del Loco (Mayor, 10, 21.30) abrirá las hostilidades la banda zaragozana The Lügers, que promete una buena tanda de punk desde la estética siniestra, fieles a su estilo rápido y truculento desarrollado en seis discos y algo más de una década de trayectoria. La anticipada vale 17 euros en Linacero y Aragontickets.com y 20 en taquilla.