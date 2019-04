'Me traicionaste', así suena la canción que Rosalía ha creado para 'Juego de tronos'

Rosalía es una de las artistas más solicitadas del momento. No hay festival de música, gala de premios o evento de diversa índole donde los asistentes no quieran disfrutar de la presencia de esta cantante catalana que, desde que lanzara su 'Malamente', no ha dejado de crecer en admiradores en, prácticamente, ningún momento. Si bien es cierto que la polémica parece formar parte de su carrera, lo que es innegable es que la joven es una de las caras más visibles de la cultura española actual y que fuera de nuestras fronteras también está sentando precedente. Muestra de ello es haber sido una de las cantantes elegidas para crear la banda sonora de la serie 'Juego de tronos', cuyo nombre es 'For the throne', donde solo los artistas más actuales y seguidos han tenido oportunidad de poner voz y música a la popular ficción.

Tal y como se anunció hace menos de un mes, el disco de la banda sonora de la octava y última temporada de la serie de HBO cuenta con una canción compuesta por la española. En este tema (el noveno de la lista de catorce que se han compuesto para despedir una de las ficciones más seguidas de la historia de la televisión) colabora el peruano A. Chal y, como cabía esperar, está inspirada en la trama de 'Juego de tronos', requisito indispensable de todas las canciones que forman parte de 'For the throne'. Es por ello que la catalana ha elegido la traición como hilo conductor de su canción, que, para no dar pie a falsas hipótesis, deja bien claro en el título de qué habla: 'Me traicionaste'.

La canción que interpreta Rosalía es la única escrita en español, destacando así entre los temas creados por artistas de la talla de The Weeknd, James Arthur, Ellie Goulding, Muse o Travis Scott. Así, y con la ayuda de ayuda del productor musical El Guincho (con quien ya ha trabajado en otras ocasiones), 'Me traicionaste' tiene todos los ingredientes para convertirse en todo un éxito: palmas, los contrastes de la voz melodiosa y folclórica con tintes traperos de la cantante y un estribillo que lo dice todo: "Y, lo diseñaste. Bye, me traicionaste". Muy indicado para 'Juego de tronos', ¿no?

Proyección internacional

Participar en la composición de uno de los temas que dan forma a la banda sonora de la popular ficción estadounidense, 'Juego de tronos', no es el único mérito internacional que Rosalía ha cosechado durante los últimos meses. La española fue una de las artistas del festival Coachella, uno de los más importantes del circuito 'hipster' mundial, donde destacó por su propuesta flamenca, su interpretación del tema 'Con altura' junto a J Balvin y El Guincho (con quienes ya acumula más de 100 millones de visualizaciones en su canal oficial de Youtube) y una particular interpretación del 'Te estoy amando locamente', de las Grecas, que pasará a la historia.