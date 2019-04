La cultura, y más desde hace unos años, parece brillar por su ausencia en las campañas electorales y en los debates. Pueden brillar, en cambio, desde el “no pasarán”, implícito o sugerido, consignas más o menos nacionalistas, desde cualquier signo, pero rara vez asoman un verso, una cita, un nombre (irrumpió levemente Unamuno) o el eco de una canción o una película. Diez personas de la cultura -profesores, escritores, pintores, directores de revistas, cineastas, periodistas o gestores culturales; todos forjadores de la industria cultural desde diferentes espacios- reflexionan sobre tres puntos a la luz de los resultados electorales, y se fijan en ese vacío cada vez más constante -incluso en las grandes líneas de actuación de los programas- de la creación, los creadores y sus múltiples proyectos. Las tres peguntas que ha formulado Heraldo.es son:

1. ¿Cuáles son sus impresiones de los resultados de las elecciones?

2. ¿Hay algo que le haya sorprendido o conmovido, que le merezca alguna reflexión: los 2.700.000 votos de Vox, el hundimiento del PP, el impacto del independentismo catalán, las vidas de Pedro Sánchez...?

3. ¿Cómo valora la presencia de la cultura en la campaña? ¿Sugiere algo a nuestros gobernantes?

Javier Aguirre es profesor de filosofía y coordinador de 'Rolde'. Izarbe Ester

JAVIER AGUIRRE. Profesor de filosofía y coordinador de ‘Rolde’.

1. Creo que previsibles: frente al discurso alarmista, incendiario, profundamente antipolítico del tripartito de la derecha y de la caverna mediática, los ciudadanos han enviado un claro mensaje a favor del diálogo y de la política como herramientas para la convivencia. España tiene que hacer frente a serios problemas sociales y territoriales y los ciudadanos lo que queremos son soluciones mediante el diálogo y la politica, y no el enfrentamiento por principio.

2. No me han sorprendido demasiado los resultados, pero sí que es cierto que temía una victoria del tripartito. Hubiera sido una malísima noticia. Estos resultados envían además un claro mensaje al PP pidiéndole que ocupe el centro derecha. La peor noticia: los 2.7 millones de ciudadanos que han votado a Vox, un partido que reúne en si la tradición católica más rancia, el nacionalismo más supremacista y el ultraliberalismo económico más abyecto. Vox es la barbarie. Que en Aragón hayan conseguido 70000 votos y un diputado no es precisamente un motivo de orgullo.

3. La cultura ha estado ausente en la campaña. Sólo les pediría que, al menos, no pongan trabas a su desarrollo y que, en la medida de lo posible, colaboren económica y logísticamente.

Guilerlo Busutil es periodista y escritor, y director de 'Mercurio' hasta su cierre. José Miguel Marco | José Miguel Marco

GUILLERMO BUSUTIL. Periodista y escritor. Exdirector de ‘Mercurio’.

1. Mi impresión es que la mayoría de la gente de este país es centrista, y le han asustado varias cuestiones: la consigna franquista del pasado, que mueve votos pero que en lo general choca con la gente que no quiere regresar a una involución social en su forma de vida. También la derecha centrista se ha visto abandonada en su templanza sociológica y ha votado a Ciudadanos. Y el Psoe ha recuperado terreno porque ha movilizado a la izquierda desencantada y porque efectivamente peligraba el progreso con la amenaza de Vox.

2. Me han sorprendido mucho dos cuestiones: que en este país haya todavía tanta gente con esa semilla del franquismo y del odio de los años 50. Creo que esto se debe a tres cuestiones: a la falta de educación ética, cívica y a la incultura, al desafecto por los símbolos nacionales de los que sigo sin entender que se avergüence la izquierda a pesar de la carga que los mancha, y también porque a los pueblos los han dejado aletargados en el folclorismo sin ofrecerles modernidad ni progreso a cambio. Y me sorprende el poco peso de los dos millones de españoles que no quieren la independencia y cuyo no no se refleja en los votos.

3. ¿La cultura? Es penoso, muy penoso, que ningún partido la exponga y abandere como motor de pensamiento, de transformación y de punto de encuentro. La cultura como economía del progreso, del conocimiento y del bienestar social frente a la continúa especulación fría de lo económico que sólo crea desigualdad, miedo, retraimiento.

La cineasta, guionista y gestora cultural Vicky Calavia. Aránzazu Navarro

VICKY CALAVIA. Cineasta y promotora cultural.

1. Que España sigue apostando por la democracia, las libertades y la igualdad de derechos

2. Lo que más me ha impactado es la subida de Vox y su discurso. Sobre la subida de Vox, como decía Antonio Banderas, España necesita un psicólogo...

3. La cultura sigue siendo la hermana pobre, a pesar de los avances hechos. Un país sin cultura, sin eduación, sin literatura, sin cine, sin conocimientos, está huérfano y perdido. Y sin investigación. Hay que invertir en todo ello y darle mayor relevancia.

Ánchel Conte es uno de los grandes poetas de las letras aragonesas. José Luis Pano

ÁNCHEL CONTE. Profesor, historiador y escritor en aragonés.

1. He sentido alivio al saber que el bloque de derecha no puede formar gobierno, cierta decepción porque mi opción política ha estado prácticamente invisible durante toda la campaña y diluida en unas siglas que no me cuesta aceptar como mías, aunque las he votado, y su resultado ha sido malo. Y lo que me temo es que en el futuro vamos a seguir en esa situación, lo cual a mis años se hace bastante duro.

2. La irrupción de Vox no me ha extrañado, ese fascismo estaba ya en el PP y ha favorecido el hundimiento del bloque de derecha. Me parece que es hipócrita escandalizarse por algo que teníamos en casa desde siempre y no habían querido verlo, o estaban ciegos o simplemente les asustan las siglas, porque las ideas y los hechos estaban latentes, y no tan latentes, todos en el PP. Lo más positivo de estos resultados es que definitivamente el bipartidismo ha muerto. En cuanto al tema catalán lo siento tan visceralmente que no voy a ser objetivo, así que no digo nada, salvo que me alegro de que ERC , a pesar de que de izquierda tiene poco, haya triunfado frente a la derecha cavernícola de Puigdemont, Torra y los suyos.

3. De la cultura ¿qué decir? Tengo pocas esperanzas de que se la lleguen a tomar en serio, interesa más las apariencias que ir al fondo de la cuestión. Tampoco me fío mucho del PSOE en este campo, y como muestra basta lo que ha hecho el gobierno de Javier Lambán con la prometida Academia de las Lenguas de Aragón: meterla en un cajón, como ya hizo hace años otro gobierno socialista, incluso estando elegidos los académicos por parte de las Cortes y de la Universidad. Solo los del Gobierno están sin decidir. Es decir, no habrá Academia de las Lenguas de Aragón.

Eva Cosculluela, crítica literaria, con su compañero Félix González. Guillermo Mestre

EVA COSCULLUELA. Crítica literaria y exlibrera.

1. Me alegra mucho comprobar que la ciudadanía ha respondido y ha acudido a las urnas reconociendo la importancia de cada voto. Ha sido una fiesta de la democracia, una demostración de que los ciudadanos somos responsables en momentos decisivos. Creo que la sociedad ha dado una lección a unos políticos que han basado su campaña en el insulto y la bronca, y ha sabido ponerse por encima y superar la desafección a la clase política ejerciendo un derecho fundamental.

2. La llegada de Vox no es sorprendente: es normal que en la derecha no haya solo un partido y que quienes sean de una derecha moderada no compartan partido con los ultraconservadores. Sólo hay que mirar al resto de Europa para darse cuenta de que tarde o temprano, el movimiento llegaría a España. Lo que sí me parece sorprendente es que haya casi tres millones de personas que apuestan por un partido que aboga por perder derechos civiles y libertades conquistadas con mucho esfuerzo. Y me sorprende mucho más que entre esos 2700000 votantes haya mujeres y jóvenes, los más perjudicados si se aplicaran las políticas retrógradas que han apoyado.

3. La cultura, una vez más, ha sido la gran ausente de la campaña electoral. Ni siquiera haciendo uno de los debates el Día del Libro se hizo referencia a un sector que supone un 3,3% del PIB y un 3,7% del empleo total en España. Espero que no la utilicen ahora como moneda de cambio para conseguir apoyos de otras fuerzas políticas, demostrando otra vez lo poco que les importa.

Los editores David Francisco y Reyes Guillén, con su autor Fernando Ainsa en el centro. Archivo Pregunta.

DAVID FRANCISCO Y REYES GUILLÉN. Editores de Pregunta y distribuidores de libros.

1. Vemos que el auge de la ultraderecha y el ruido mediático al respecto han provocado una reacción de concienciación social y movilización en las urnas, posicionando el país hacia el centro-izquierda. El resultado no es todo lo optimista que podría ser, pero es un primer paso importante.

2. Lo que más nos ha sorprendido -y alegrado- ha sido el aumento en la participación. La gente se ha concienciado de su capacidad para decidir los cambios políticos y de su poder para evitar posibles retrocesos sociales.

3. La presencia de la cultura en la campaña ha sido ridícula, por no decir prácticamente nula. Los debates televisivos dedicaron poco más de un minuto a comentar políticas culturales, y ningún candidato ha propuesto medidas interesantes o ajustadas a las necesidades reales del sector. Nos queda una sensación de que la cultura no interesa demasiado en el ámbito político, pero, a pesar de todo, seguiremos trabajando y luchando desde nuestros espacios.

Clara Marta alterna su condición de pedagoga con la de dibujante. Vicente Almazán.

CLARA MARTA. Artista y profesora de la Escuela de Artes.

1. Que España sigue siendo al 50% de derechas o de izquierdas. Aunque en ambos casos haya derechas e izquierdas plurales.

2. Me da pena y miedo el "éxito" de Vox. La izquierda ha votado con cabeza. Votó útil, y eso es preocupante. Hay que votarle también con el corazón. El problema es que no hay políticos a la altura de lo esperable y necesario.

3. Con la derecha peligraba la cultura, con el PSOE se promocionará a los de siempre. La cultura, al igual que la educación, tiene que ser un bien universal al margen del signo que gobierne. Hay que hacer cultura de todos y para todos.

María Ángeles Naval coordina un gran congreso sobre la novela en España. Archivo Heraldo.

MARIA ÁNGELES NAVAL. Profesora. Coordinadora de los premios de Barbastro y del congreso internacional de Novela.

1. Estoy contenta con el resultado de las elecciones. Veo cierto sentido común en la calle.

2. Pablo Casado ha sido su propia víctima al entregarse al márquetin y minusvalorar la inteligencia de los españoles y españolas. España no está en Twitter. Me entristece ver a Otegui ya tan mayor y hablando furibundo de ‘Régimen del 78’. Recomiendo el libro de Carme Molinero y Pere Yxart, ‘La Transición. Historias y relatos’. Cataluña sigue partida en dos. Hay que prestar atención al resentimiento de los jóvenes y hay que desterrar lo banal (esto último hace referencia a Vox).

3. Hace falta un pacto nacional para la financiación de la cultura. Está pendiente el pacto por la educación. La cultura ha estado ausente en las elecciones nacionales. Solo los nacionalismos tienen operativa la máquina de nacionalizar. Falta un discurso colectivo ilusionante y este lo edifica la cultura. No se tiene en cuenta que el sector cultural es un factor económico relevante y un motor de impulso de la ‘España vacía’.

Ignacio Peyró es gestor cultural y experto en gastronomía. Guillermo Mestre

IGNACIO PEYRÓ. Escritor y Director del Instituto Cervantes de Londres.

Expresa un deseo: “Ojalá que el nuevo Gobierno priorice la proyección de nuestra imagen en el exterior y refuerce el vínculo con los países iberoamericanos para hacer más visible la Hispanoesfera”.