La Academia Sueca que concede los Premios Nobel acaba de otorgarle un galardón extra al escritor y traductor Francisco J. Uriz (Zaragoza, 1932), distinguido en España con el Premio Nacional de Traducción por partida doble: lo recibió en 1996 por ‘Antología de la poesía nórdica’, vertida al castellano en colaboración con José Antonio Fernández, y en 2012 por el conjunto de su obra. Este honor especial, en el año en que la Academia Sueca distinguirá a dos escritores, está dotado con 100.000 coronas suecas, una cantidad que ronda los 10.000 euros.

En la carta que le ha cursado la Academia no se concretan los motivos. Con su característico sentido del humor, explica Uriz: “No especifican ninguna motivación particular. El académico que me llamó para comunicármelo, me dijo: “Por tu mera existencia”. Y como para la Academia mi existencia es la de traductor, deduzco que es por mi infatigable trabajo de difusión de la literatura sueca por el mundo hispánico”. En la carta, se recuerdan sus trabajos de autores tan distintos como Harry Martinson, Gunnar Ekelöf, el premio Nobel Thomas Tranströmer, Werner Aspentröm y Artur Lundkvist. “Incluyen a Werner Aspenström, al que acabo de traducir en Zaragoza, en la editorial los Libros del Innombrable, ‘El poeta quiere que la poesía se abra al mundo’”.

Le preguntamos al autor de ‘El rectángulo de hierba’ si distinciones así justifican su pasión por la traducción. Responde: “Las pasiones no se justifican, se sufren o se disfrutan. Mi pasión por la traducción se palpa en los ocho libros traducidos que voy a publicar este año en que cumplo 87 años”. Por otro lado, Paco Uriz ha estado muy integrado en Suecia y ha sido amigo personal, y traductor, de Artur Lundkvist. “Yo no he tenido vinculación con la Academia como institución, sí con académicos a los que he traducido. Artur Lundkvist, Torgny Lindgren, Kjell Espmark, etc. Hace unos años un poeta sueco, Magnus William-Olsson, del que este mes saldrá su último poemario en Oviedo, comentaba mi Premio Nacional de traducción en la prensa, con ironía, y se extrañaba de que fuese España la que me daba premios y no Suecia, a pesar de que era la poesía sueca la más beneficiada por mi trabajo. Ahora mi amigo estará contento”.

La Academia dejó de dar el Nobel un año, por un asunto de escándalos sexuales relacionados con el fotógrafo y dramaturgo francés Jean Claude Arnaut, marido de la académica Katarina Frostenson, acusado de abusos por 18 mujeres. Y este año se darán dos estatuíllas y dos cheques.

Fundador de La Casa del Traductor de Tarazona en 1989, Francisco J. Uriz es un escritor muy versatil. La poesía es su gran pasión, suele decir que “soy partidario de una poesía impura”, aunque también ha escrito teatro (en 2016 publicó en Libros del Innombrable ‘Decidme cómo es un árbol’) y sus memorias: ‘Pasó lo que se recuerda’ (BarC, 2006). Fue el traductor personal de Olof Palme, y también, además de los poetas citados y muchos otros, ha vertido al castellano, solo o con su esposa Marina Torres (con quien ha colaborado mucho en esta tarea), al dramaturgo y fotógrafo August Strindberg y al cineasta Ingmar Bergman.

Francisco J. Uriz, experto en la poesía de fútbol, en su casa zaragozana. Oliver Duch

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE TRADUCCIÓN

-’La linterna mágica. Memorias’. Ingmar Bergman. Traducción de Marina Torres y Francisco J. Uriz. Barcelona, Tusquets, 1987.

-’Antología de la poesía nórdica’. Traducción de Francisco J. Uriz y José Antonio Fernández Romero. Torre Nueva, 1996.

-’La señorita Julia’. August Strindberg. Traducción de Francisco J. Uriz. Alianza Editorial, Madrid, reedición, 2015.

-’Non Serviam’. Gunnar Ekeloff. Traducción de Francisco J. Uriz. Libros del Innombrable. 2006.

-’La leyenda de Fatumeh’. Gunnar Ekeloff. Ilustraciones de Natalio Bayo. Traducción de Francisco J. Uriz. Nórdica. 2011.

-’Cuentos’ de Strindberg. Traducción de Francisco J. Uriz. Nórdica. 2012.

-’Textos en la nieve’. Artur Lundkvist. Traducción de Francisco J. Uriz. Fundación Jorge Guillén.

-’Bálticos. Y otros poemas’. Thomas Trsanströmer. Traducción de Francisco J. Uriz. Visor. 2015.

‘‘El poeta quiere que la poesía se abra al mundo’’. Werner Aspentröm. Traducción de Francisco J. Uriz. Libros del Innombrable, 2019.