Un recorrido virtual gratuito por la aguja y la techumbre de Notre Dame, gracias al anacronismo de 'Assassin's Creed Unity'

El pasado 15 de abril un devastador incendio que parece ser accidental sorprendía en Francia y se cobraba, entre otras piezas, la aguja y la techumbre de Notre Dame, joya del gótico que comenzó a construirse en el siglo XII, en la que fue coronado Napoleón y beatificada Juana de Arco y que, según el gobierno francés, se salvó de la destrucción "por media hora".

Las últimas informaciones indican que, a pesar de que la estructura de la catedral está a salvo, así como los tres rosetones y el órgano de Notre Dame y la Virgen del Pilar que se guarda en la sacristía mayor de la catedral, tres zonas de Notre Dame siguen frágiles.

Menos suerte tuvo la característica aguja que se elevaba sobre el crucero que, tras hundirse rodeada de lágrimas y gritos ahogados, dejaba unas de las imágenes más impactantes del incendio, que pudieron recoger cientos de cámaras y que rápidamente se difundieron a través de las redes sociales. Sin aguja, sin techumbre y rodeada de escombros y cenizas, estas eran las imágenes de lo que quedaba de la catedral francesa dedicada a la Virgen María tras el incendio.

Apenas dos días más tarde, Francia ya había puesto en marcha un "concurso internacional" para reconstruir la aguja de Notre Dame, y las grandes fortunas ya había iniciado donaciones para devolver su esplendor a la catedral, entre ellas la compañía de entretenimiento estadounidense Walt Disney, que prometió una donación de 4,4 millones de euros, o Ubisoft, empresa francesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos que, además de ofrecer 500.000 euros para restaurar Notre Dame, hizo una oferta que pocos 'gamers' podrían rechazar: desde el 17 de abril y hasta las 9.00 del 25 de abril, la compañía permitiría descargar de forma gratuita el videojuego 'Assassin’s Creed Unity', en el que el usuario puede recorrer la catedral de la mano de Arno Víctor Dorian, miembro de la Hermandad de los Asesinos durante la Revolución Francesa.

Ubisoft muestra su apoyo a Notre Dame permitiendo la descarga gratuita del videojuego. Ubisoft

El dato curioso es que las fechas no concuerdan: la aguja que coronaba el crucero y que el pasado 15 de abril se desplomaba sobre el empedrado pertenece a una reforma de la catedral posterior al periodo histórico en el que se desarrolla la historia, ya que tuvo lugar bajo la dirección del arquitecto M. Viollet-le-Duc, y su inscripción ubicaba su construcción en 1859, 70 años más tarde del despertar de la revolución. No obstante, de no ser por este anacronismo, el usuario no podría ahora recorrer la fachada de la catedral de París, trepar por sus muros, recorrer sus tejados e incluso subirse a la aguja ya perdida, tal y como puede verse en el vídeo.

El futuro de la catedral

Hasta el momento, las autoridades siguen relacionando el origen del incendio con las obras que estaban teniendo lugar precisamente con motivo de la restauración de la aguja, y las últimas informaciones indican que la Policía francesa investiga los montacargas como posible causa del fuego y se ha sabido que la policía halló colillas en los andamios donde surgió el fuego de Notre Dame.

Mientras tanto la restauración de la emblemática arquitectura es incierta: a pesar de que el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguraba la reconstrucción y fijaba en cinco años el plazo para dejarla "aún más bella", la realidad ha dejado ver que especialistas y arquitectos no tienen la misma prisa por llevarla a cabo, abriéndose una reflexión sobre la conveniencia de no limitarse a reproducir de forma idéntica materiales y técnicas medievales.