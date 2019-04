Ruth Iniesta vuelve al Teatro Real para dar vida a la Nannetta de ‘Falstaff’

Quienes han visto el ensayo general del ‘Falstaff’ que estrena hoy el Teatro Real de Madrid dicen que Ruth Iniesta está «maravillosa». Esta va a ser la semana de la soprano aragonesa en el Real, porque no solo da vida a uno de los principales papeles de la ópera de Verdi (‘Nannetta’), sino que el viernes ofrece allí también un recital de zarzuela junto a José Bros.

Desde hoy y hasta el 8 de mayo se ofrecerán 11 funciones del ‘Falstaff’, con Laurent Pelly de director de escena y Daniele Rustioni como director musical. En el reparto doble de voces, además de la soprano aragonesa, destacan las de Roberto de Candia, Joel Prieto, Christophe Mortagne, Mikeldi Atxalandabaso, Valeriano Lanchas, Rebecca Evans, Simone Piazzolla, Daniella Barcellona y Marcela Beaumont.

«La producción es una genialidad y la escenografía está muy bien pensada –señala Ruth Iniesta–. Aunque el papel lo debuté en La Coruña hace tres años, ahora ha cambiado mucho el enfoque. Es un montaje muy activo, muy exigente, y todos acabamos el primer acto sudando del esfuerzo». La Nannetta y el Fenton de Laurent Pelly no son la consabida pareja almibarada, sino que entre ellos fluye una pasión casi hormonal.

«Mi Nannetta no es la típica, ahora la ‘juego’ más –añade–. He conseguido la tranquilidad mental suficiente para cantarla como me gusta, aunque su aria es muy desnuda, muy expuesta».

La obra es ya una de las favoritas de Ruth Iniesta. «Cuando la estudié, el momento de la fuga final me puso los pelos de punta. Es una ópera muy diferente a todas las demás que nos dejó Verdi. Es muy teatral y presenta dificultades al cantarla porque no tienes la línea melódica del bel canto. Tienes que construir tu personaje junto a los demás».

No es la primera vez que la soprano zaragozana pisa el escenario del Teatro Real de Madrid, donde ya participó en las producciones de ‘Muerte en Venecia’, de Benjamin Britten, en 2014; y ‘El emperador de la Atlántida’, de Victor Ullmann, en 2016. Pero en Italia aún es más querida, y el público, quizá el más entendido del mundo, la reclama una y otra vez. Tras sus actuaciones en Trieste y Verona en los primeros meses del año, tiene importantes retos profesionales para lo que queda de 2019. Así, en verano regresará a ambas ciudades para hacer la Micaela de ‘Carmen’, y en septiembre, antes de cantar en Florencia, estrenará la Violetta de ‘La traviata’ en el Teatro Massimo de Palermo.

«Es un público muy exigente, sobre todo en el repertorio del bel canto. Dicen que tengo una línea de interpretación muy italiana, muy del gusto de allí, y la verdad es que el público es muy agradecido. Por eso he querido hacer ‘La traviata’ allí por primera vez. Siento que puedo hacerla, pero también que debo irla madurando poco a poco. Me queda todavía un tiempo de interpretar a Gilda (‘Rigoletto’), Norina (‘Don Pasquale’), Lucía (‘Lucia de Lammermoor’) o ‘Elvira (‘I Puritani’). Me siento muy cómoda en esos papeles».

Pero también le gustan los retos, las dificultades, ponerse a prueba. Siempre con cabeza. ¿Cuándo llega el momento de arriesgar? «Cuando escucho la música de un papel y se me va la voz detrás, es que ha llegado la hora de interpretarlo –confiesa–. Ya me habían ofrecido hacer ‘La traviata’ antes, pero lo había rechazado porque pensaba que era prematuro: mi voz no tenía tanto centro como tiene ahora. Hace tres años no tenía filados naturales y me imponía mucho respeto el ‘Addio del passato’. Ahora ya poseo el punto de frialdad psicológica para controlarla cuando la interpreto. Tengo la seguridad técnica y la madurez mental necesarias».