¿Qué puedes encontrar en el Banco de actividades para jóvenes?

El catálogo del Bando de Actividades para Jóvenes del Plan Joven de Zaragoza divide en 13 ámbitos las actividades que os proponen, y cada uno de ellos puede tener múltiples talleres. ¡Seguro que hay alguno que te interesa!

- Aragón: aquí van las actividades sobre historia, tradiciones, lenguas, folklore…

- Artes Escénicas: teatro, danza, expresión corporal, circo, etc.

- Artes plásticas y manualidades: artesanía, serigrafía, aeromodelismo, diseño, cómic, cerámica, escultura, aerografía, grafittis…

- Audiovisuales y comunicación: fotografía, vídeo, cine, radio, revista, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales…

- Ciencia y Tecnología: experimentos científicos, creaciones digitales, 3D, diseño de videojuegos, etc.

- Creación Literaria: talleres de escritura, poesía, animación a la lectura, etc.

- Deporte (emergentes y minoritarios).

- Desarrollo personal y de grupos: se centra en la sensibilización y educación en valores de igualdad, solidaridad, respeto, tolerancia, diversidad cultural, filosofía, técnicas de estudio, técnicas de búsqueda de empleo, habilidades sociales, autoestima, dinámicas grupales, etc.

- Gastronomía: técnicas de cocina, cocinas del mundo, repostería o coctelería sin alcohol, por ejemplo.

- Medio Ambiente y Naturaleza: actividades en contacto con la naturaleza, reciclaje, sensibilización, etc.

- Música: si te interesa la música, es tu sección: hay práctica instrumental, canto, Djs, estilos musicales, música digital…

- Salud y sexualidad: masajes, relajación, prevención de conductas de riesgo, sexualidad…

- Otros ámbitos: aquí van actividades tan originales que no se encuadra en ningún otro ámbito. ¡Descúbrelas!

Ya ves que las entidades tienen un montón de cosas entre las que elegir, ¡y más que habrá! El catálogo irá aumentando con las propuestas que nos lleguen en un futuro para no dejarnos nada en el tintero.

¿Cuál es la duración de estas actividades?

Podéis encontrar de todo:

- Actividades de larga duración: son las que se realizan en más de tres meses, como los cursos que se extienden durante todo el periodo escolar.

- Actividades de corta duración: las que se desarrollan en un periodo concreto, menor a tres meses; por ejemplo, un taller.

- Actividades vacacionales: son actividades especialmente diseñadas para las vacaciones de Navidad, Semana Santa o verano. ¡El objetivo es que no te aburras!

- Salidas y excursiones: son actividades de un día. Se realizan fuera de la entidad que las organiza, pero dentro de Aragón. Un ejemplo son las escapadas a esquiar que se suelen organizar en invierno.

¿Cómo son estas actividades?

- Están pensadas para gente como tú: grupos de jóvenes de entre 12 y 30 años (o de distintos tramos de edad dentro de esta franja), que vivan o estudien en Zaragoza.

- La idea es que el horario coincida con el momento en el que sales de clase o del trabajo: tardes, fines de semana, vacaciones...

- Normalmente se realizan en el lugar que indica la entidad. El objetivo es estar cerca de ti.

- Estas actividades solo las llevan a cabo monitores y monitoras bien formados en la materia.

Debes saber que...

- No se incluyen en el catálogo actividades como charlas, exhibiciones, muestras, exposiciones y espectáculos.

- En el caso de actividades deportivas, solamente se incluyen actividades relacionadas con deportes emergentes y minoritarios.

- Queremos que aprendas, pero de otra manera: las actividades del catálogo no tratan temas y materias curriculares y no tienen carácter asistencial o terapéutico.