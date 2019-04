No solo será un parque de atracciones

Como todos en las pasadas décadas, los parques de atracciones han ido incorporando las nuevas tecnologías en su actividad cotidiana, aunque han seguido utilizando como principal reclamo para los visitantes unas experiencias y unos juegos que fueron ideados hace ya muchos años. Hasta ahora.

Disney ha decidido adelantarse a sus competidores y liderar la actualización en el siglo XXI de los parques de atracciones y, para ello, qué mejor que emplear su saga más exitosa y futurista: ‘Star Wars’. Lo hace ampliando sus parques insignia, Disneylandia y Disneyworld –en Florida y Los Ángeles, respectivamente–, y en el futuro lo hará también en Europa, en su complejo de París.

Más de 600.000 metros cuadrados de superficie albergarán pronto en cada uno de los dos citados parques estadounidenses la zona ‘Star Wars Galaxy’s Edge’ (‘El borde de la galaxia de Star Wars’, en español). Un equipo de mil personas, según los estudios, trabaja a diario en su preparación antes de su apertura este próximo 31 de mayo, en Florida, y el 29 de agosto, en California.

Maqueta del parque, que se abrirá en Florida y Los Ángeles próximamente. Disney

El objetivo de estas ampliaciones no es solamente proponer un día de ocio familiar, y aquí es donde radica la diferencia con el resto de la oferta de ocio. Disney quiere que el visitante tenga una experiencia inmersiva o, en otras palabras, que sienta que está viviendo su propia aventura en el universo de ‘Star Wars’. Para ello, ha recurrido a la tecnología más puntera (además de tirar de talonario), desde la realidad aumentada hasta la robótica. Ambas estarán especialmente presentes en las dos atracciones estrella: el simulador del ‘Halcón Milenario’ y ‘La carrera del contrabandista’.

En la primera, grupos de seis visitantes tendrán la oportunidad de pasear por una réplica de la famosa nave para, después, llegar a ‘pilotarla’. Cada botón pulsado y cada acción de los participantes cambiará el curso de la simulación y todos tendrán que enfrentarse a un enemigo que no será de carne y hueso sino de hierro y cables. Un robot con apariencia humana que promete ser el más complejo que haya hecho Disney hasta la fecha.

‘La carrera del contrabandista’ busca ser más espectacular aún. Se tratará de un recorrido en el que habrá que pelear, correr, disparar y colaborar entre los participantes. Vehículos, láseres y robots estarán presentes con el objetivo de, nuevamente, hacer creer al visitante que está viviendo una aventura real, más que asistir a un complejo de ocio.

'Westworld', todavía no

La presencia de robots en ambas atracciones, además de en otros lugares del parque –los dependientes de las tiendas, por ejemplo, serán máquinas–, es novedosa, pero todavía no entrará en el terreno de la ciencia ficción. "Podrán servir comida o tener un diálogo básico, pero algunas operaciones, como abrir una botella de Coca-Cola, aún son muy complejas", explica Carlos Balaguer, profesor de robótica en la Universidad Carlos III de Madrid y director de uno de los pocos laboratorios de robots humanoides del mundo.

‘Star Wars Galaxy’s Edge’ no llegará a ser un ‘Westworld’, el parque ficticio de la serie de televisión homónima en el que los robots simulan el Lejano Oeste. Eso no llegará en "decenios", pero deberíamos acostumbrarnos a convivir con los robots, no solo como fuente de entretenimiento sino en otras facetas como los cuidados, la educación o los entornos laborales. "La tendencia va hacia ahí", explica el investigador. "La iniciativa de Disney me parece buena, porque la gente verá qué es posible y qué no" en este campo, añade Balaguer. Aún no podremos debatir con C3PO, pero puede que sí nos siga R2D2.