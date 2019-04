La reconciliación con mi destino

Me siento aliviada, creo que he podido hacer las paces contigo y con mi destino. No es el final feliz que yo me prometía pero he sido muy feliz y he tenido la recompensa más importante: nuestros hijos. Mis lagrimas son de añoranza, ¡se me hizo tan corto el tiempo que pasamos juntos! Cuando te separas de la mitad más importante de ti, no encuentras alivio, sentí un vacío inmenso, cuánto echo de menos tus caricias y cómo me gustaba acariciar tu piel, mis manos se deslizaban con suavidad, sintiendo la dulzura de la seda más fina, tu bello la cubría como el manto más suave, mis manos flotaban, me transmitía esa sensación excitante y a la vez de paz, me habría encantado detener el tiempo para poder decirte y oír ¡te quiero! tu estrella me parpadea cuando te mando mis mensajes, tu brillo me invade, ¡estas conmigo!

No quiero dejar tristeza, nuestro corazón atesora tantos momentos buenos que si quisiera atarlo no podría.

