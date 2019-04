¿En qué se parece 'Senderos de gloria' a la campaña electoral?

El cineasta Stanley Kubrik y el filme ‘Senderos de gloria’ fue la opción elegida por la guionista zaragozana Isabel Peña para participar en el ciclo ‘Las películas de los demás’, que cada mes trae a un profesional del séptimo arte para conversar sobre las películas que han marcado su vida y su carrera.

La cita tuvo lugar en el museo Pablo Serrano, ante un auditorio entregado que no quiso perderse palabra de la reciente ganadora del premio Goya al mejor guión por ‘El reino’. La zaragozana confesó que Stanley Kubrick «ha tenido mucho que ver en mi manera de entender el cine. Me recuerdo muy joven viendo sus películas, sin entender nada, porque era todavía muy pequeña. Tendría 14 años cuando vi por primera vez ‘La naranja mecánica’ y no era capaz de comprenderla, pero me ruboricé, me emocioné y sentí su mensaje. Me quedé hipnotizada».

Pero la película elegida por Peña fue ‘Senderos de gloria’ (1957), protagonizada por Kirk Douglas, George MacReady y Adolphe Menjou y basada en la novela de Humphrey Cobb. «La he elegido porque no es una película de guerra, sino antibelicista. Porque retrata a unos militares escurridizos que siempre consiguen salirse con la suya».

La realidad como inspiración

Isabel Peña reconoce que se inspira en el día a día para sus guiones. Para ‘El reino’, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y que cuenta una trama de corrupción en las altas esferas, «eran imágenes que veíamos en televisión, políticos y familiares que tenían una historia detrás, más allá de los escándalos». Por eso, reconoce, eligió ‘Senderos de gloria’, «porque retrata a a unos personajes que podrían compararse a los políticos, me recuerda al escenario político que vivimos ahora». Peña destaca el contraste entre el personaje de coronel Dax (Kirk Douglas) con el del alto mando militar: «Dax sabe que no podrá dormir tranquilo si no hace lo justo, al contrario que el resto».

La guionista avanzó ayer, antes del visionado de la película, los proyectos en los que trabaja con el director Rodrigo Sorogoyen, nominado al Óscar al mejor cortometraje por ‘Madre’ en la pasada ceremonia. «Estamos ultimando una serie de televisión, un proyecto policíaco. Volvemos así a los orígenes de la película ‘Que Dios nos perdone’ (2016).

Peña mostró su satisfacción por el buen recorrido de la película ‘El reino’, que se estrena mañana en Francia, pero reconoció su deseo de crear también otro tipo de historias, más alejadas del drama. La guionista señaló que «Rodrigo y yo necesitábamos también escribir otro tipo de historias, de aspecto más humano, buscar otros géneros». Por ello, han reescrito juntos el cortometraje ‘Madre’ para convertirlo en un proyecto diferente. «Hemos prescindido del ‘thriller’ para centrarnos en la historia de los personajes».