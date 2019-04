El río avanza en silencio, calmado, en paz. Solo algunos pequeños remolinos rompen la superficie oscura del agua. Yo también ansío la paz que promete esa negra y lisa lámina que avanza inexorable, indiferente a todo. Necesito acallar el zumbido sordo que satura mis oídos, apagar esa luz insoportable que deslumbra mis ojos. Me levanto y me acerco a la orilla. Entro despacio, no quiero perturbar el fluir pausado del río.

Siento como el agua asciende lentamente. Me recibe con un abrazo cálido, maternal, de amor infinito e incondicional. Susurra dulces palabras que ahogan el zumbido de mi cabeza. Descansa, me dice, cierra los ojos y ven conmigo. Juntos, hasta el mar.

Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.