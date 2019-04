Sí, eres tú, le dije. Me miró incrédula tomando las fotografías con fuerza. No entiendo, respondió. No eres tú literalmente, es obvio que tu persona no forma parte de estas imágenes, sin embargo, cada una de ellas tiene una parte tuya. Me dedique a buscar todo ello que fueras tú, inmortalizarte. Con luz y sombras te construí, aquí estas, esta configuración de formas son tú ¿y tú? tú eres ellas. ¿Por qué yo? Preguntó soltando una lagrima. Sencillo, porque te amo, respondí escondiendo mi vulnerabilidad. Hoy en día no vale nada el amor, dijo sin ganas. Te aburrirás, el mundo va tan rápido que el amor se ha perdido en el camino. Es una ilusión de un sentimiento furtivo. Es cierto, contesté. Sin embargo, en este mundo tan loco que va a mil por hora, es el amor quien nos salva, nos mantiene cuerdos. Es eso que da razón para luchar, probar lo contrario. Así que te pido luches conmigo. Tomó mi mano y supimos, nos convertimos en guerreros encontrados en un mundo de personas perdidas.

