Era un día relativamente tranquilo, estaba sola, en mi cuatro y no se escuchaba nada, solo se notaba un ambiente raro, como si hubiese alguien más en aquel lugar.

Me levanté para ir a por un vaso de agua, pero al regresar al cuarto, mi peluche había desaparecido, aunque me asuste, no le di mayor importancia.

Al cabo de media hora se empezaron a escuchar algunos ruidos, en ese momento me asusté mucho, fui rápidamente al baño para llamar a mi madre, pero las líneas estaban cortadas. Me intenté tranquilizar y regresar al cuarto, enseguida puse música para no escuchar nada más, me senté en el borde de la cama, cuando noté una mano tocándome el pie, me agaché a ver qué había, al no haber nada me calcé y salí rápidamente hacia la calle, pero la puerta estaba cerrada, de repente vi una sombra recorrer el pasillo, y entre lágrimas le pedí que no me hiciese daño, a lo que él me contestó: solo te protejo.

