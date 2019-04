El Espazio Cultural L’ Urmo de Fonz se convertirá en una pista de baile con la VI Trobada de Jazz

El flamante Espazio Cultural L’ Urmo, inaugurado hace un mes, se convertirá en una pista de baile en la que cientos de parejas disfrutarán del jazz clásico, del swing y del lindy hop en la sexta Trobada de Jazz de Fonz que tendrá lugar el próximo sábado 27 de abril, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Jazz, que se celebra el 30 de este mismo mes.

Este festival, gratuito, constituye la opción más bailable de cuantos se celebran en la provincia dentro del circuito que promueve la Diputación Provincial de Huesca, el Alto Aragón Jazz Tour, y se ha convertido en una referencia en Aragón de la modalidad de baile lindy – hop, “que está viviendo un momento dorado en la Comunidad gracias a festivales como el de Fonz”, ha apuntado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Fonz, María Clusa, en la presentación de la presente edición que ha tenido lugar esta tarde en la Comarca del Cinca Medio. Le han acompañado el director de la Trobada de Jazz, el músico y profesor Daniel Escolano, y el presidente de la Comarca del Cinca Medio, Miguel Aso, entidad que también colabora con este festival. “Estamos seguros que será una edición espectacular. Para el Ayuntamiento de Fonz, la Trobada junto con la Feria del Renacimiento y las fiestas patronales son nuestras tarjetas de presentación por la cantidad de personas que atraen. El año pasado contamos con 700 asistentes a la Trobada de Jazz no sólo de Aragón si no de otras comunidades y ya nos hemos ganado un hueco en el panorama jazzístico al ser pioneros en el lindy - hop”, ha señalado Clusa.

Por su parte, Escolano ha destacado que los grupos escogidos para este cartel van a convertir a la presente edición en la “más bailable” de la historia del festival. Como cabeza de cartel, destaca la presencia del valenciano Enrique Peidro Swingtet, uno de los mejores exponentes del jazz clásico y referencia en lindy – hop. “Es una persona muy conocida y estoy seguro que atraerá a mucho público llegado de otras Comunidades, por lo que esperamos más asistentes que en la pasada edición”, ha indicado el director de la Trobada.

Tributo a Frank Sinatra

La presencia de grandes orquestas es una de las características de la Trobada Jazz de Fonz. Este año, la elegida es la 'Big Band' de Teruel, “la de más solera de Aragón con 21 músicos”, en palabras de Escolano, que con el cantante David Sancho rendirán tributo a Frank Sinatra, ‘La Voz’, con sus temas más populares y de corte swing: ‘New York, New York’, ‘My way’. ‘Fly me too the Moon’, ‘Strangers in the night’, … El tributo a Frank Sinatra abrirá este festival a las 18.00.

No faltará a su cita, la escuela pionera del lindy – hop en Aragón, Cotton tales, con sedes en Zaragoza y Huesca y una legión de seguidores que acudirán caracterizados como en los años 20 del pasado siglo cuando apareció este estilo de baile en los clubes norteamericanos. Cotton tales ofrecerá exhibiciones, clases de baile y tres coreografías a lo largo del festival.

Otro de los nombres propios de la Trobada será el de la grausina Julia Martínez, la primera cantante graduada en Jazz por Aragón, que estará arropada por los músicos residentes de la primera escuela jazzística de la Comunidad que dirige el propio Escolano, The New Kids on the Band. Esta formación se encargará de ofrecer una jam session y swing party con la que se pondrá fin a este festival ya pasada la medianoche.

El director de la Trobada Jazz de Fonz ha destacado el cambio de ubicación, al Espazio Cultural L’ Urmo, una zona más céntrica de la población renacentista pero sobre todo “con una buena acústica y un entorno acogedor que ofrecerá un gran ambiente”.

Food truck y vino de la D.O. Somontano

Además para ofrecer a los visitantes un espacio donde poder cenar, a las afueras del Espazio Cultural L’ Urmo se instalarán dos furgonetas habilitadas con cocina, las denominadas food trucks, que servirán diversos platos. Asimismo estará presente la bodega local, Sers de Cofita, perteneciente a la D.O. Somontano, para servir sus vinos. (en caso de lluvia las furgonetas y el festival se trasladarían al polideportivo).

Escolano considera que este festival “se ha hecho un hueco en el Alto Aragón Jazz Tour con una propuesta más de ocio y baile. Llevamos cuatro años dedicados al lindy hop y al swing y se ha convertido en uno de los encuentros más importantes de Aragón por la calidad de bailarines y músicos”.

El presidente de la Comarca del Cinca Medio, Miguel Aso, ha valorado el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento de Fonz y el director de la Trobada “para organizar actividades en el municipio y que en este caso a través del jazz son una referencia en Aragón y un lujo para el Cinca Medio. Desde la Comarca no podemos más que agradecer ese trabajo y apoyarlo”.