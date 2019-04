Jueves tarde. El cierzo castiga la ciudad. Estoy volviendo del trabajo. Hoy en coche. El tráfico está pesado. Espeso. Pasado el intercambiador de Goya, bloqueado. Esto no es normal. Algo pasa. Efectivamente, una patrulla de locales y delante una ambulancia del 112. Están reanimando a una persona que yace desplomada. Espera… esas piernas, esa barriga… me suenan. El corazón se me congela. Ya no veo la escena. Desde el coche no. El tráfico me empuja. El coche va solo, a la deriva. Una tremenda angustia me ahoga. Me falta el aire. No la he visto del todo. No estoy seguro. Parecía mi suegro. Vive al lado. Habrá salido a pasear. Ya no veo nada por el retrovisor. La marea me arrastra. Cruzo el coche y bajo como puedo. Vuelo. Mi corazón también. Trato de regresar a la escena. Doblo la esquina. Tengo miedo. Pienso en ella. Mi amor. Su padre. Me acerco al policía local, no me atrevo a mirar. Mi hilo de voz pregunta ¿esa señora de ahí… es su mujer? Afirmativo. Suspiro… No es él. ¡Esa no es mi suegra!

