Cuidado: existe una 'app' para hacer 'spoilers' de 'Juego de Tronos' a tus enemigos en su propio móvil

Y el término es 'a tus enemigos', porque a alguien que hace eso no se le puede considerar amigo. La situación es la siguiente: lunes por la mañana. Te despiertas y empiezas ocupar tu tiempo en aquello a lo que de dediques: trabajo, estudio... Anoche se estrenó la última temporada de 'Juego de Tronos', pero tú tenías compromisos y no pudiste quedarte hasta las tres de la mañana para saber qué está pasando en los Siete Reinos. No pasa nada. Superarás el día de hoy sin 'spoilers' y te pondrás al día en cuanto puedas. De pronto suena tu móvil. Será tu amigo Perico, pero... Oh, no. En realidad no lo es y lo que te acaba de llegar es un mensaje contándote que Ned Stark ha resucitado y ha salvado los Siete Reinos, que Jon Nieve ha caído en la primera batalla o que Viserion, el dragón convertido en un soldado más del ejército de los caminantes blancos, ha asesinado a su propia madre. ¿Quién podría hacer algo así?

Quizás tu amigo (¿ahora enemigo?) Perico tenga la aplicación 'Spoiled', cuyo único objetivo es, literalmente, fastidiarte las novedades de la serie basada en el universo de George R. R. Martin. Así de claro lo dice la descripción del producto:"¿A tus amigos les encanta 'Juego de Tronos', pero lo ves después de que se transmite? ¿Eres un amigo terrible? ¡Genial! Por solo $ 0.99 USD, 'Spoiled' enviará mensajes de texto de forma anónima y despiadada a sus amigos desprevenidos después de cada nuevo episodio. Después, siéntese, relájese y vea las respuestas de sus amigos". Esto tiene tres lecturas. La primera: mientras el 'hype' carcomía a los fans, los no tan fans han estado pensando formas de acabar con el fenómeno 'GoT'. La segunda: tu ya claramente enemigo Perico ha incluso pagado solo para fastidiarte. La tercera: no estás a salvo.

¿Qué puedes hacer? Echa un vistazo a estos cinco consejos en clave de humor para superar este lunes (y los próximos cinco) sin sufrir ningún 'spoiler' de 'Juego de Tronos'. Y recuerda siempre: Valar morghulis. Valar Dohaeris.