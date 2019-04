Las terribles críticas del nuevo demonio de Mike Mignola, 'Hellboy'

La nueva adaptación cinematográfica de los cómics de 'Hellboy' de Mike Mignola, dirigida por Neil Marshall y que hace de la violencia y el gore su sello distintivo, no está teniendo una acogida particularmente buena. De hecho, las críticas son dolorosamente preocupantes. 'Hellboy', de Millenium Films cuenta actualmente, como recoge 'Cinemanía', con un doloroso 10% en 'Rotten Tomatoes' y un 35 sobre 100 en 'Metacritic'.

'The New York Post' por ejemplo, asegura que "la competición para peor película del año empieza a calentarse y tacha al filme de "adaptación horrible, desagradable, nada divertida e idiota". Otros de los calificativos que se pueden leer en los diferentes medios son "bruta, ridícula, exagerada" o, incluso, según 'The A.V. Club', "menos emocionante que entrar en la habitación desordenada y con olor a calcetines de un adolescente".

El resto de las críticas se pueden leer en la página web anteriormente citada.