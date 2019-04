Ciudades distantes

Nadie hace mejores fotos que yo desde el Puente de Piedra. Siempre que lo cruzábamos, le pedía a Eva que posara con El Pilar a su espalda. Y ella se esforzaba en sonreír, pero me decía:

—¿Y cuándo me llevarás a París?

Otras veces, tomaba el plano desde arriba para que el Ebro centelleara detrás de mi novia.

Y después de la foto, ella me confesaba:

—Pero a mí me gustaría ir a Venecia

En una ocasión, recorté la silueta de Eva ante un arrebol que teñía de oro los arcos y pretiles.

—Pareces una diosa —le dije.

—Ya, pero sigo sin conocer el Taj Mahal

Yo le explicaba que me daba miedo volar, que tenía mucho trabajo y poco dinero, que no tenía pasaporte...

Un día Eva no quiso posar y me dejó por otro. Dijo que no quería hacerme daño, que seríamos amigos. Así que me a veces me envía fotos desde Londres, Río, Florencia... Ahora estoy solo en el Puente de Piedra. De vez en cuando, una pareja extranjera me da su móvil y me pide que los retrate. Hacen bien. Nadie hace mejores fotos que yo desde allí.

