Último momento de vida

Fue un día soleado. Me senté en uno de los bancos de piedra que había en el paseo. Estaban ligeramente húmedos, ya que había llovido el día anterior. Cerré los ojos y levanté la cabeza para aprovechar la suave brisa que soplaba. A la mente me vinieron imágenes de la vida pasada: Infancia, juventud, mi boda y el nacimiento de mi hija. Los recuerdos se agolpaban. El ruido de las sirenas me hizo volver al presente. Miré las manos, estaban rojas. Durante un rato estuve solo, disfrutando de los últimos momentos de paz que me daba la existencia. No sabía qué pasaba. Todo era silencio. Dos camillas pasaron delante de mí, con cuerpos tapados en sabanas blancas teñidas de sangre. Recordé un accidente. Un coche, cuyo conductor estaba bebido, se abalanzó sobre nosotros. Solo él salió con vida.

