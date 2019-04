'The Vision'

Era un día cualquiera, podría haber elegido otro día, pero no, decidió que fuese ese día. Se levantó y se dirigió al baño de la habitación. Se miró en el espejo y pensó que quizás un afeitado le vendría bien, aunque no había motivo, a donde iba no le hacía falta. Seguía pensando en aquello cuando se fijó que en el espejo se veía la bañera, y en la bañera había algo. Inmediatamente se giró como si de un fantasma se tratase, y, de repente, lo vio.

Había alguien en la bañera. Parecía que estaba tomando un baño, pero como durmiendo.

¿Hola? – le dijo. No hubo respuesta, lo volvió a repetir, pero tampoco. Parecía que no respiraba, así que iba a tomarle el pulso cuando se fijó en que esa cara le sonaba. La había visto en algún lugar, y tanto ¡Era el presidente del gobierno! Deambuló por la habitación nervioso, pero no recordaba nada y decidió tumbarse a pensar. Se levantó para ir a mirar de nuevo. Al llegar al baño se fijó en el espejo y vio que ¡él era el presidente! Fue su señal.

