Querida Aurora

Hoy he vuelto a sentir crecer cebolletas en mi pecho. Su estallido me ha devuelto de la neblina del olvido donde se pierde mi alma. Los días que vuelvo no me siento vieja ni gastada. Respiro con ansia el perfume de la rosa y del linimento para las rodillas. Mi vista escasa recoge cada rayo solar y lo guarda en un baúl para ti. ¿Cuándo vendrás a verme? Podría llamarte ahora mismo y escuchar tu voz adormilada. Te hablaría de caminar en la nieve, de castañas asadas, de mis dedos trenzando ágiles tu melena. Historias de mi juventud. Ya sabes, los viejos habitamos en el pasado.

Hace tiempo que no coincidimos, tú aquí, yo lúcida. Me gustaría no ser una carga, pero no quiero irme aún. Aunque vuelva a perderme en la niebla que cubre mi memoria. Brotarán de nuevo las cebolletas y, tal vez, las anémonas. ¿Te he hablado ya del baúl donde guardo el Sol y todos los rayos de luz? En algún momento tendré tantos que no temeré a la oscuridad. Entonces, recogeré mi cosecha y me iré.

