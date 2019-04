La sala de espejos

La muchedumbre bullía por la feria como cualquier otro día de fiesta, sin embargo, yo, atónito y ajeno a lo presente, me debatía entre el sí y el no, entre la locura y la cordura por comprenderlo todo. Había estado en la sala de los espejos. Las posibles reflexiones y refracciones en todos ellos eran infinitas. Lo increíble era que, en cada espejo yo aparecía de manera diferente. Visto esto me puse a decir algo, y mencioné: “¿Este soy yo?” Pero, mientras el espejo de enfrente se portaba tal cual, en otro espejo se reflejaba, “Este no eres tú”. Otro: “Este es tu otro yo”. Otro se reía de mí. Otro ponía cara deforme. Cada espejo reflejaba una figura diferente y unas palabras contrarias a las dichas por mí. Salí raudo de allí y vi cómo la gente me miraba inquisitoriamente, parecían sacados del cuadro de Goya, Aquelarre, acaso fuese yo el centro de esa pintura. Miré al Sol, estornudé, y la muchedumbre parecía ir a lo suyo y todo aparentaba ser normal, como si no hubiese pasado nada.

