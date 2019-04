El ascensor

Entro, él ya espera dentro. Gracias por esperarme. Dudo si era necesario, no sé si ha esperado o hemos llegado seguidos. Iba distraído.

Tiene memoria, pregunta. No tiene, contesto. Voy al décimo, sonríe y pulsa el octavo. Partimos con el eco de la conversación de ascensor mientras el suelo se eleva.

Varios segundos más. Nunca nos hemos visto antes, estoy seguro. Pensativo mira los botones, muy cerca de ellos. Observo desde el fondo, junto al espejo.

Subimos despacio. Silencio líquido, nueva sensación. Qué fulano, con ojos saltones pegado a los botones. Sigue ensimismado. Reviso correo, lo habitual, bancos y ayuntamiento.

Octavo, destino del tipo. Abre la puerta y dice, qué pisos más bonitos y bien construidos. Se cierra la puerta, no he podido contestar, no he sabido.

Planto mi dedo en el número diez y subo. Vendo mi piso con vértigo. Mal de altura ¿De dónde salió este tipo? Empleado de una empresa de ascensores. Profesional de la elevación. Un verdadero artista.

